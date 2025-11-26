Milena Zárate aclara su relación con Kalicho tras borrar video de su compromiso: "No he terminado con él"

Milena Zárate sorprendió al anunciar su compromiso con el tatuador Kalicho tras cinco años de relación. La noticia generó polémica cuando ella borró un video del pedido de matrimonio, lo que desató rumores de distanciamiento por una supuesta infidelidad. Milena decidió aclarar la situación ante los medios.

Milena defiende su relación y explica el video borrado

En una entrevista para el programa 'La Noche Habla', Milena fue consultada sobre los rumores que surgieron luego de que eliminara el video de su compromiso. La colombiana explicó que no terminó con su pareja y que la decisión de archivar el contenido respondió a un malentendido relacionado con una foto que vio de Kalicho junto a otra mujer.

"Primero voy a aclarar que yo no he terminado con Kalicho. Yo he estado trabajando cuando de repente me llegan mensajes donde veía el post en la historia e inmediatamente le mando a él eso y recién he escuchado su explicación", manifestó.

Milena destacó que el video no desapareció de manera definitiva, sino que solo lo archivó mientras aclaraba la situación con Kalicho. Tras escuchar la explicación de su pareja, quien aseguró que la otra mujer era únicamente una clienta, la actriz volvió a confiar en él.

"Yo no lo borré, lo archivé porque después de todo él me mandó un audio donde me explicaba, me manda los screen de la conversación con ella, que es una clienta en realidad. Porque él me dice que no puede estar llamando cada vez que hace el repost. Recién he escuchado su versión, pero así no le creo", añadió, mostrando transparencia sobre su proceso para manejar la incertidumbre y la confianza en la relación.

¿Quién es Carlos Mendoza, alias Kalicho?

Carlos Mendoza, conocido como Kalicho, es un tatuador peruano y actual pareja de Milena Zárate. Antes de esta relación, estuvo casado y es padre de un hijo de seis años. Su carrera profesional lo ha llevado a colaborar con diversas figuras del espectáculo peruano, consolidando su reputación en la farándula y entre los amantes del arte del tatuaje.

Según relató Milena, la conexión física con Kalicho fue inmediata al conocerlo. Lo que más le llamó la atención fue su porte y presencia, aunque en ese momento no pudo ver su rostro completo debido al uso obligatorio de mascarillas. La actriz recordó que desde el primer encuentro sintió atracción por él, lo que consolidó un vínculo que ahora enfrenta los rumores con diálogo y confianza.

Con estas declaraciones, Milena Zárate busca poner fin a los rumores sobre un supuesto distanciamiento con Kalicho. La modelo dejó en claro que su relación sigue intacta, que el video archivado no significó una ruptura y que confía plenamente en su pareja.