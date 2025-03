Juliana Oxenford recuerda tenso encuentro con Mario Hart: "Dime frente a frente lo que dijiste en redes"

Juliana Oxenford dejó claro que no se queda callada ante los ataques en redes sociales, y recientemente reveló cómo encaró cara a cara a Mario Hart tras los comentarios ofensivos que él hizo sobre ella en 2022. En una entrevista en el espacio Madi Streaming, la periodista contó cómo decidió enfrentar al exchico reality en una cafetería cuando se enteró de que él se había mudado cerca de su casa.

Todo comenzó cuando, tras los enfrentamientos en Twitter debido a sus diferencias políticas, Juliana Oxenford se dio cuenta de que Mario Hart se había mudado a su vecindario. Por ello se acercó y le reclamó haberle dicho 'bebita fui fui' en Twitter.

"Le doy la mano y le digo '¿cómo estás? Mi nombre es Juliana Oxenford. Me conoces perfectamente parece, porque te atreves a hablar de mí y me insultas y me tratas como si fuera una pr0stitut4 en Twitter. Tú no sabes que tengo hijos, ¿tú me conoces? ¿Sabes cómo pienso? ¿Sabes lo que siento yo?'", relató la periodista en el canal de YouTube Madi Streaming.