¡Sucedió! Juliana Oxenford y su padre Marcelo Oxenford se reconciliaron tras años de distanciamiento

Juliana Oxenford ha decidido dejar atrás las tensiones del pasado y ha logrado reconciliarse con su papá, Marcelo Oxenford. La periodista compartió los detalles de este emocionante reencuentro familiar. La chispa que encendió esta reconciliación fue una conversación que tuvo con su gran amigo, Carlos Carlín, quien la invitó a su programa de redes sociales.

Juliana Oxenford se reconcilió con su papá Marcelo Oxenford

Juliana Oxenford ha decidido dejar atrás las diferencias con su padre, Marcelo Oxenford. En su nuevo podcast llamado Jot, la periodista reveló la sorprendente noticia de su reconciliación con el actor. Esta nueva etapa en su relación comenzó tras una conversación con su gran amigo, Carlos Carlín. Durante la entrevista al actor, Juliana no pudo evitar expresar su agradecimiento.

"Fui feliz a tu programa y me preguntaste por el tema de mi padre. Dije que no había relación, pero tampoco había odio. Que dejen de alimentar la novela de que nos odiamos, que si nos vemos en la calle nos agarramos a balazos como sicarios, eso no va a pasar... Yo creo que le correspondería a él acercarse", explicó Juliana, refiriéndose a la imagen negativa que se había creado sobre su relación con su padre.

Sorprendentemente, unos días después de esa entrevista, Marcelo Oxenford se puso en contacto con su hija, contó la periodista.

"A los dos o tres días, me manda un audio mi papá y me dice 'te he visto en una entrevista con Carlos, creo que no todo está perdido. A mí me gustaría acercarme a ti porque eres mi hija, te quiero mucho, me gustaría ver a mis nietos'", narró Juliana, mostrando su sorpresa y emoción.

Decidida a dar un paso hacia la reconciliación, Juliana le respondió: "Perfecto, yo no quiero que existan rencillas. No quiero que te quedes con la sensación de que hay odios o rencor". Ahora, Marcelo visita a sus nietos, María y Mateo, cada 10 o 15 días. "Les compra helados, lo dejamos entrar", dijo Juliana, demostrando que han comenzado a construir una nueva relación familiar.

Carlos Carlín feliz por el reencuentro

Carlos Carlín se mostró muy contento por haber sido parte de esta reconciliación. Y compartió su opinión sobre Marcelo Oxenford a Juliana.

"No conozco la relación, pero te conozco a ti y a Marcelo. Me parece un tipo noble, campechano y divertido. Siempre me ha dolido que ustedes no hablen", comentó el actor, enfatizando la importancia de la unión familiar.

Juliana también reveló que ha ido a la casa de su papá para compartir un momento juntos. "He ido a almorzar a su casa, me sirvió ravioles", contó entre risas, lo que resalta el ambiente más cálido que ahora tienen.

Este nuevo capítulo en la vida de Juliana Oxenford es un ejemplo de cómo el perdón y la comunicación pueden cambiar las dinámicas familiares. A pesar de los desacuerdos y la distancia emocional que existía, la periodista ha decidido abrir su corazón y darle una nueva oportunidad a su relación con su padre.

Ahora, ambos se enfocan en fortalecer su vínculo, no solo por ellos, sino también por el bienestar de sus hijos. Juliana ha demostrado que, aunque las relaciones familiares pueden ser complicadas, siempre es posible encontrar un camino hacia la reconciliación y la paz. Así, la familia Oxenford se embarca en una nueva etapa llena de esperanza y amor.