Cachuca y Los Mojarras se unen al paro nacional y cantan "Triciclo Perú": "Todos a la cima"

Este miércoles 23 de octubre, el Perú fue escenario de un gran paro nacional, donde diferentes gremios de transportistas, comerciantes y emprendedores se unieron para exigir soluciones a la creciente inseguridad que afecta sus vidas y trabajos. En medio de esta lucha, el conocido cantante Cachuca y su banda, Los Mojarras, se hicieron presentes para apoyar la causa de los peruanos.

El popular cantante Cachuca y su banda, Los Mojarras, se hicieron presentes en el paro nacional para apoyar la causa. Gremios de transportistas, comerciantes y emprendedores se manifestaron este miércoles 23 de octubre para exigir sus derechos.

Desde la mañana, miles de transportistas salieron a las calles pidiendo al gobierno de Dina Boluarte que tome medidas serias frente al crimen organizado y la violencia que los afecta. Este paro se enfoca especialmente en la derogación de la Ley 32108, que consideran perjudicial para su labor.

Además, demandan que se implementen acciones concretas que garanticen la seguridad tanto de los trabajadores del transporte como de la ciudadanía en general.

La protesta se desarrolló en la Av. Abancay, donde los manifestantes mostraron su descontento con carteles y consignas. Fue en este contexto que Cachuca y Los Mojarras se unieron a la protesta, ofreciendo un concierto que hizo vibrar a todos los presentes.

Cachuca, cuyo nombre real es Hernán René Condori Montero, subió al escenario y cantó su famoso tema "Triciclo Perú", el himno de lucha que resuena en estos momentos difíciles.

"Vinimos a mostrar el alma y el corazón de los seres que no tenemos miedo de luchar por nuestra patria. Yo, que estoy un poquito mal, no me merezco un país destruido", comentó el artista en declaraciones para "Todo se filtra".