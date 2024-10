Magaly Medina indignada tras pelea entre Jonathan Maicelo y la Pantera Zegarra: "Es violencia"

El boxeador Jonathan Maicelo y la 'Pantera' Zegarra tuvieron un acalorado encuentro durante un reciente el reciente evento de box 'Celebrity Combat'. En ese sentido, Magaly Medina se pronunció tras el enfrentamiento entre ambos deportistas catalogando el hecho como violento.

La 'Urraca' expresó su indignación y rechazó tajantemente los actos de violencia vistos en el evento deportivo transmitido por la plataforma 'Kick'. Te contamos todos los detalles en la siguiente nota.

En la reciente edición de Magaly TV La Firme, la periodista de espectáculos destacó el polémico enfrentamiento entre Jonathan Maicelo y la Pantera Zegarra, el cual estuvo a punto de salirse de control. Además, Magaly Medina lanzó duras críticas hacia la expareja de Samanta Batallanos y también cargó contra la organización del evento.

"Él (Jonathan Maicelo) es bien machito, él es el bravo del barrio, camina como delincuente recién salido del penal y si es por la seguridad y otras personas, él quería pelearse y la Pantera también quería seguirle. Él se cree el más valiente entre los valientes, pero eso no es valentía, eso es violencia por violencia, eso es algo intolerante y sobre todo en un evento" , dijo la presentadora de ATV.

"Creo que este tipo de cosas no pasan ni en un penal, pero eso parecía dos bandas de delincuentes en un penal. A mí lo que me parece recriminable es que estos influencers que organizan este evento para que los influencers tengan pelean de box no encontraron mejor idea que un hombre violento, malcriado e irrespetuoso acusado de violencia familiar se suba a un ring de box a enfrentarse con el jurado, Pantera era jurado", agregó Magaly Medina.