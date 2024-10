Hermanos Yaipén revelan que también fueron víctimas de extorsiones: "Tratamos de cuidarnos bastante"

La agrupación de Hermanos Yaipén es una de las más icónicas del país, que ha pasado muchas dificultades en todos estos años de trayectoria musical. En una entrevista, Javier Yaipén opinó sobre el paro de transportistas y reveló que también fueron víctimas de extorsión.

Hoy 23 de octubre se realiza el paro de transportistas a nivel nacional y los integrantes de Hermanos Yaipén expresaron su opinión ante la ola de extorsiones y falta de seguridad. En una entrevista con el canal de Latina, Javier Yaipén fue consultado sí también fueron víctimas de extorsiones durante estos años de trayectoria musical en la cumbia.

Luego, ante la actual protesta de los transportistas por la inseguridad, Javier Yaipén expresó su apoyo. El integrante de Hermanos Yaipén afirmó que sin duda se vive una ola de violencia en el país y que afecta a miles de peruanos.

"Yo realmente estoy de acuerdo que nosotros reclamemos algo que no hacen caso las autoridades porque en realidad, todos los comerciantes están pagando en su mayoría cupos y eso no debe ser. No hay seguridad, en realidad eso duele porque todos los días vemos noticias, todos los días pasa lo mismo", agregó.