Xiomy Kanashiro luce los dos anillos que Jefferson Farfán le regaló: "Es bien detallista"

La pareja Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán han demostrado que su relación va en serio y ya llevan más de un año juntos. Así mismo, la bailarina ha decidido mostrar en un programa de TV los dos lujosos anillos que le ha regalado su pareja.

Xiomy Kanashiro muestras sus anillos

En el programa 'América Hoy', empezaron a comentar sobre el anillo que le regaló Hugo García Isabella Ladera por el primer año de conocerse. Ante esto, Janet Barboza no dudó en preguntarle a Xiomy Kanashiro si ha recibido anillos de parte de Jefferson Farfán por su aniversario y ella respondió afirmativamente.

"¿Por año, Jefferson te regala un anillo? ¿Por cada año?", le pregunta Janet, y Xiomy responde: "Sí (¿Tú eliges tu anillo o él los hace?) No, él es bien detallista".

Es así como la joven procede a mostrar los anillos ante las cámaras contando en qué momento la 'Foquita' le entregó aquellos accesorios de promesa, ya que reafirma que no son de compromiso.

"(El primer anillo en su mano izquierda) este es el que me pidió para ser enamorados", menciona Kanashiro, y Barboza comenta: "No quiero ser odiosa, pero ¿Parece de compromiso o no?", y ella responde: "No, este es el otro que me ha dado (muestra su mano derecha)".

Descarta matrimonio con el exfutbolsita

Después, muestra el segundo anillo que le regaló Jefferson Farfán cuando cumplieron un año de relación el pasado 14 de febrero de 2026 y añade que se siguen conociendo, así que una boda sería aún muy pronto.

"Lo tienes comiendo a tus pies ¿No es anillo de compromiso?", le preguntan, y ella aclara: "No, no, yo creo que pasito a pasito, recién tenemos un añito, nos estamos conociendo".

Como se recuerda, la joven Xiomy Kanashiro ha sido relacionada en más de una ocasión sobre un compromiso mayor con el exfutbolista. Como se recuerda, Farfán no ha contraído matrimonio con ninguna de sus exparejas y ahora, se encuentra teniendo un gran romance con la bailarina y llevan juntos más de un año, donde presumen su amor en las redes en varios de sus viajes al exterior.

De esta manera, la conductora Xiomy Kanashiro también ha demostrado que vienen viviendo su amor a su ritmo y con muchos detalles. Por su parte, ha revelado que no tienen planes de casarse porque se siguen conociendo, pero Jefferson Farfán sí le ha regalado hasta el momento dos anillos de compromiso.