La comunidad de influencers está de luto luego de que el gimnasta Miguel Ángel Aguilar falleciera tras luchar varios meses por su vida, después de recibir un impacto de bala en la cabeza durante un asalto en su casa. La noticia conmocionó a sus seguidores y amigos en redes sociales.

¿Qué se sabe sobre el caso de Miguel Ángel Aguilar?

Según las primeras informaciones, Miguel Ángel Aguilar fue víctima de un asalto el pasado 13 de septiembre en su domicilio en Los Ángeles, California, Estados Unidos. El influencer habría intentado resistirse al robo, lo que provocó que los asaltantes le dispararan en la cabeza, dejándolo gravemente herido.

Aunque en un inicio no se reveló que Miguel Ángel era la víctima, más tarde Self Made Inc. confirmó que el deportista estaba "luchando valientemente" por su vida en un hospital de la ciudad, tras haber recibido un impacto de bala en la cabeza.

El caso aún no se ha esclarecido completamente, ya que la policía ha capturado a tres sospechosos del intento de robo y tiroteo, pero aún no se han determinado los responsables legales.

La muerte de Miguel Ángel Aguilar

El reconocido gimnasio Self Made Training Facility HQ informó a través de una emotiva publicación en Instagram el fallecimiento de su fundador y presidente, Miguel Ángel Aguilar, ocurrido el 21 de diciembre. Según el comunicado, Aguilar enfrentó una valiente batalla de tres meses tras un trágico incidente, dejando un vacío irreparable en la industria del fitness.

"Estamos profundamente entristecidos de anunciar el fallecimiento de nuestro fundador y CEO, Miguel Ángel Aguilar. Su dedicación inquebrantable, su pasión y su espíritu emprendedor transformaron el mundo del entrenamiento personal", expresó la empresa en su mensaje.

En el homenaje, se destacó a Aguilar como un visionario, mentor, padre y amigo, cuya influencia marcó la vida de muchas personas. Además, resaltaron que su liderazgo fue la clave para el rápido crecimiento y éxito de Self Made Training Facility, logrando inspirar a miles a alcanzar sus metas fitness y empresariales.

A pesar de la tristeza, el gimnasio celebró la vida de Aguilar y aseguró que su legado seguirá vivo. "Continuaremos innovando y honrando su memoria a través de nuestra misión y valores", concluyó el mensaje, recordando al empresario nacido en 1981 y fallecido en 2024.

De esta forma, el querido influencer fitness Miguel Ángel Aguilar falleció tras permanecer tres meses internado en un hospital de Los Ángeles, donde luchó por su vida después de ser herido durante el intento de asalto en su casa. Su partida deja un profundo vacío en la comunidad que lo admiraba.