'Prima' de Josimar que estaría embarazada de siete meses reaparece sin barriga ¿Qué pasó?

En el 2025, Josimar apareció en un ampay donde fue captado de la mano de una joven llamada Verónica González que tiempo después reveló estar embarazada del salsero. Después de mostrar fotografías, ecografías y videos de su gestación de mellizos, la venezolana reapareció sin barriga causando mucho asombro.

'Prima' de Josimar reaparece sin barriga de gestación

Por medio de las redes, Verónica González reapareció en las redes sociales hace unos días mostrando su cuerpo completo. En un video muestra cómo regresa al gimnasio para ejercitarse y el público nota que luce una ropa ceñida y no muestra un embarazo de siete meses, que debería tener de sus mellizos.

Esto ha llamado mucho la atención, y lo mismo se repitió en el pasado 14 de febrero donde realizó una reunión con amigas. En el video se puede ver como también muestra un abdomen plano. Muchos seguidores empezaron a preguntarle por su embarazo de siete meses de los mellizos que espera de Josimar, tal y como declaró en 2025.

Hasta el momento, la joven Verónica González no ha dado ninguna declaración para contar lo que ha sucedido, si es que son videos pasados o no. Aún así, se espera su pronunciamiento de qué habrían pasado con los mellizos que esperaba o si fue habría sido mentira, tal como lo acusó el salsero en muchas ocasiones.

Revela audio donde la llama "mi amor"

Hace un mes, la influencer venezolana compartió comprometedores audios sin mostrar imágenes de un supuesto encuentro con el cantante. Sin embargo, la forma de hablar y el tono han hecho que muchos usuarios crean que sí se trataría de Josimar.

A través de sus historias de Instagram, la venezolana difundió dos audios que rápidamente se viralizaron. En el primero, se escucha a Verónica algo nerviosa dentro de un auto, pidiéndole al conductor que reduzca la velocidad.

En ese momento, se oye claramente: "Ponte el cinturón. Oe, ¿Qué pasa? Tu carro está más seguro conmigo que contigo". Ante eso, ella responde con temor: "Me estreso. Amor, me da miedo, mi vida". Después, se escucha otro audio donde dice: "Y el policía dice: 'Documentos todos'. Y comenzó, mi amor...".

De esta manera, la joven Verónica González ha demostrado con fotos y videos sobre su embarazo de Josimar, pero ahora ha causado mucho asombro que apareciera en sus redes sociales luciendo una abdomen plano sin señales de una gestación que debería ser de 7 meses aproximadamente.