Leslie Shaw y Papillón lanzan 'Choque y Fuga Remix': El nuevo hit del verano de la cumbia peruana

La escena musical peruana se vio sorprendida con el anuncio de una colaboración sin precedentes. La reconocida cantante Leslie Shaw unió fuerzas con la emblemática agrupación de cumbia, Papillón, para presentar su más reciente éxito, 'Choque y Fuga Remix'.

Papillón y Leslie Shaw estrenan 'Choque y Fuga Remix'

El nuevo sencillo 'Choque y Fuga Remix' ya está disponible en el canal de YouTube de Papillón y Leslie Shaw. Esta versión combina la voz de 'La Gringa' con las de Karen Peña y Mafer Portugal, sumando la energía y el ritmo festivo característicos de 'la del rico vacilón'.

Esta colaboración es una canción que narra, con un toque de picardía y frescura, la historia de un romance intenso pero efímero. "Que lo nuestro fue un momento tan bonito, pero que tan solo fue un choque y fuga", expresa una de las estrofas de esta composición del reconocido autor Lucho Zambrano.

El videoclip, que acompaña este lanzamiento, muestra a una Leslie Shaw radiante, integrándose perfectamente a la sensualidad de las integrantes de Papillón. Esta colaboración fue grabada en el Club Kallpa, ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores.

"Está picante, sabroso y perfecto para que toda la gente lo baile y disfrute. Es un tema dedicado para esas personas que de repente hemos tenido un 'choque y fuga'", comentó la bella Karen Peña, integrante de Papillón.

Además, el videoclip fue promocionado en las pantallas de las principales calles de Lima para sorpresa de todos sus seguidores. Sin duda alguna, 'Choque y Fuga Remix' se perfila como uno de los temas que destacarán esta temporada.

Trabajo en conjunto entre Papillón y Leslie Shaw

Mafer Portugal, una de las integrantes de orquesta Papillón, destacó la buena química al momento de trabajar con Leslie Shaw. "Me parece una persona talentosa, su vibra es súper bonita y lo confirmé cuando hemos grabado. Ella nos recibió con mucho cariño y respeto", expresó.

Esta colaboración no solo consolida a Leslie Shaw en el género cumbia, sino que también reafirma el liderazgo de Papillón en la escena musical actual. Esta colaboración marca el inicio de una serie de sorpresas que ambos artistas tienen preparadas para sus seguidores en este año 2026.

En resumen, Leslie Shaw y Papillón estrenaron 'Choque y Fuga Remix', el nuevo hit del verano de la cumbia peruana. Con su energía contagiosa y un sonido renovado, el tema se posiciona como la canción indispensable para todas las celebraciones de la temporada.