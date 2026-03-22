'Yo Soy' final 2026: Ricardo Martín se corona campeón como imitador de Liam Gallagher y se lleva S/20.000

La noche del 21 de marzo se convirtió en una de las más emocionantes para los seguidores de Yo soy. En una final cargada de expectativa y talento, el imitador Ricardo Martín logró imponerse y alzarse como el gran ganador de la temporada 2026 gracias a su destacada interpretación del líder de Liam Gallagher y se llevó el premio de S/20.000.

Ricardo Martín se consagra campeón de 'Yo soy' 2026

La gala final reunió a competidores de alto nivel que ofrecieron un espectáculo memorable. Entre ellos destacaron Marco Hurtado, Gael García y Fernando Sosa, quienes acompañaron a Ricardo Martín en una noche decisiva. Cada participante demostró su talento sobre el escenario, pero fue la votación del público en tiempo real la que terminó inclinando la balanza.

Ricardo Martín brilló desde su primera presentación. Su interpretación de "Wonderwall" logró emocionar tanto al jurado como a los televidentes, asegurándole un lugar en la ronda final. Posteriormente, reforzó su candidatura con una potente versión de "Stop Crying Your Heart Out", tema con el que reafirmó su dominio escénico y vocal frente a su principal contendiente, el imitador de Julio Iglesias.

Tras conocerse los resultados, el artista celebró entre aplausos y muestras de apoyo de sus compañeros. En medio de la euforia, volvió a interpretar "Wonderwall", esta vez como flamante campeón. Visiblemente emocionado, compartió unas palabras que reflejaron el sacrificio detrás de su logro:

"Veo este trofeo y veo sacrificio, esfuerzo, entrega, pero estoy orgulloso de mí, en serio. El día que tenga mis hijos les diré que fui campeón y que lo intenté en diez años. (...) Ustedes hicieron posible todo esto, mis amigos, mi familia, los chicos de la banda, y hasta personas que no conozco me han apoyado hasta el final".

Así quedaron los finalistas de la temporada

El camino hacia la final no fue sencillo. En la primera ronda, los concursantes interpretaron temas icónicos, Gael García, en la piel de Marciano Cantero, cantó "Cada vez que te digo adiós", mientras que Fernando Sosa, como Gustavo Cerati, interpretó "La ciudad de la furia". Por su parte, Marco Hurtado, como Julio Iglesias, apostó por "Quijote" y Ricardo Martín volvió a destacar con "Wonderwall".

Tras el cierre de las votaciones, los imitadores de Cantero y Cerati quedaron fuera de competencia, ocupando el cuarto y tercer lugar respectivamente. Esto dejó el escenario listo para el duelo final entre Liam Gallagher y Julio Iglesias, dos estilos completamente distintos que lograron cautivar al público.

Finalmente, la decisión favoreció a Ricardo Martín, quien logró imponerse con una propuesta sólida y constante a lo largo de toda la temporada. Su capacidad para conectar con la audiencia y mantener un alto nivel interpretativo fue clave para alcanzar el primer lugar.

La victoria de Ricardo Martín en Yo Soy 2026 premia su talento y perseverancia tras años de esfuerzo. La final mostró el alto nivel de los participantes y reafirmó el impacto del programa en la televisión peruana. El imitador de Liam Gallagher se proyecta como una de las figuras más destacadas, mientras el público espera la próxima temporada.