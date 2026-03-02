¿Por qué eliminaron a los imitadores de Jowell y Randy de 'Yo Soy'? Ricardo Morán revela la razón

Una fuerte polémica sacudió "Yo Soy" luego de que empezara a difundirse la versión de que los imitadores de Jowell y Randy fueron retirados de manera abrupta del programa. La noticia generó sorpresa entre los seguidores del espacio, quienes no tardaron en especular sobre las razones detrás de su repentina salida.

¿Qué dijo Ricardo Morán?

Las especulaciones que circulaban en redes sociales llegaron a su fin el pasado 28 de febrero, cuando Ricardo Morán confirmó en vivo que los imitadores de Jowell y Randy ya no continuarían en "Yo Soy". De esta manera, lo que inicialmente parecía solo un rumor terminó siendo una decisión oficial.

"En primer lugar, quiero pedirle disculpas al público, tanto al presente como al de su casa, porque de esto nunca ha tratado Yo Soy. Este es un programa que, como dijimos al principio, trata de crear una plataforma para el talento peruano, para el talento en general, para mostrarlo y llevarles alegría a sus casas, a toda la familia", manifestó al inicio.

El director del programa, Ricardo Morán, explicó que un conflicto ocurrido detrás de cámaras fue determinante para su salida definitiva de la competencia, cerrando así la polémica que venía generando comentarios entre los seguidores del espacio.

"Lo único que podemos decir es que cuando los participantes entran al programa, hay una serie de candados, hay una serie de cláusulas, hay una serie de contratos , se ven los antecedentes, se les hace firmar una declaración jurada, hay un contrato y hay un comportamiento que se espera de ellos, que está por escrito", agregó al respecto.

Ricardo Morán dejó en claro que la producción no tomó partido por ninguno de los involucrados; sin embargo, remarcó que lo ocurrido sobrepasó los límites permitidos, motivo por el cual se tomaron medidas al respecto.



"No estamos de parte de ninguno de los dos. Pero sí lo que ha habido es un conflicto de tal nivel que rompe con las normas que el programa exige, normas de convivencia. Y cuando esas normas de convivencia son rotas por amenazas de agresión, violencia, pelea, de lo que fuera nosotros nos vemos obligados a retirar a los participantes del programa", concluyó.

Aparente salida de imitadores de Jowell & Randy genera revuelo en "Yo Soy".

Imitador de Randy de 'Yo soy' acusa a su compañero de intentar agredirlo

El conflicto entre los imitadores del dúo Jowell y Randy en "Yo Soy" tomó un giro más delicado luego de que Anderson Álvarez, quien da vida a Randy, acusara a su compañero Juan Gilbonio —intérprete de Jowell— de haber intentado agredirlo físicamente tras una discusión dentro de las instalaciones de Latina Televisión.

Estas declaraciones salieron a la luz en la edición del 28 de febrero, día en que el programa anunció oficialmente la separación definitiva de ambos participantes del reality de imitación. De acuerdo con la versión de Anderson Álvarez, la disputa no se originó de un momento a otro, sino que fue el resultado de diferencias y malestares que se venían arrastrando desde hace tiempo.

El imitador sostuvo que los reproches personales terminaron por encender aún más la situación. "Que me esté sacando en cara un plato de comida, el pasaje y todo eso, son cosas que se conversan en casa, no aquí", expresó, dejando entrever que los reclamos trascendieron el ámbito profesional y se volvieron personales.

En resumen, Ricardo Morán deja claro que el cumplimiento de los contratos son pilares innegociables para el éxito de un formato como 'Yo Soy'. Pese al gran talento mostrado en el escenario, la salida de los imitadores de Jowell y Randy sirve como un recordatorio de que, en la competencia profesional, las reglas internas pesan tanto como el aplauso de los seguidores.