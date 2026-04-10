Grupo 5 en Canadá: El éxito de sus tres conciertos que desataron la euforia total

El Grupo 5 hizo historia en el extranjero tras presentarse con éxito en tres fechas exclusivas en Canadá. La agrupación de cumbia logró convocar a miles de fanáticos que disfrutaron de un repertorio cargado de sus mejores éxitos musicales.

Grupo 5 conquista Canadá

Lo que se vivió en Canadá no fue un simple concierto, fue una verdadera explosión latina. El Grupo 5, conocido como el 'Grupo de Oro del Perú', hizo vibrar a miles de asistentes en Montreal y Toronto, demostrando que la cumbia peruana sigue creciendo y conquistando nuevas audiencias fuera del país.

Con un espectáculo cargado de emoción y energía, el Grupo 5 logró reunir a latinos de diversas nacionalidades en una sola fiesta musical. Las noches fueron calificadas por los asistentes como encuentros inolvidables y llenos de sentimiento nacional.

Las presentaciones en Montreal y Toronto se convirtieron en verdaderas celebraciones culturales que unieron a miles de personas. El evento logró congregar a una multitud entusiasta lejos de sus países de origen durante las tres fechas programadas.

Los recintos lucieron totalmente encendidos, con un marco imponente y un público entregado desde el primer momento. La cumbia peruana se convirtió en el puente que conectó recuerdos, emociones y raíces, reafirmando por qué el Grupo 5 es considerado uno de los referentes más importantes del género en toda la región.

Uno de los momentos más comentados de la gira ocurrió en Toronto con la aparición de la cantante Shantall Young Oneto. La reconocida artista peruana, quien actualmente radica en Canadá, subió al escenario para compartir micrófono con la agrupación.

Próximas presentaciones del Grupo 5

Tras el éxito alcanzado en Canadá, el Grupo 5 continúa preparando nuevas presentaciones tanto dentro como fuera del país. La agrupación de cumbia busca llevar su espectáculo a diferentes ciudades para fortalecer su presencia en el mercado internacional.

Entre los próximos destinos de la agrupación figuran importantes capitales del mundo como Madrid, Barcelona, Roma y Milano. La gira internacional también incluirá presentaciones en las ciudades de París, Munich y Londres durante los próximos meses.

El Grupo 5 continuará con sus presentaciones en México y en diversas ciudades del sur del Perú durante las próximas semanas. Esta gira busca consolidar su crecimiento llevando la cumbia peruana a públicos cada vez más amplios.

De esta manera, el Grupo 5 culminó sus tres presentaciones en tierras canadienses con un rotundo éxito de asistencia. Con este hito, la agrupación reafirma su posición como uno de los máximos exponentes de la cumbia peruana en el extranjero.