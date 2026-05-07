Mario Hart sorprende con respuesta sobre su relación con Korina Rivadeneira: ¿Se incomodó?

La relación entre Mario Hart y Korina Rivadeneira vuelve a estar bajo atención tras los rumores de un posible distanciamiento. En medio de las especulaciones, el piloto se pronunció ante cámaras y habló sobre el estado de su matrimonio, aunque evitó confirmar una separación definitiva.

Mario Hart evita confirmar crisis con Korina

Durante la conversación con la reportera del magazine, el piloto fue consultado sobre los rumores que apuntan a una supuesta ruptura con Korina Rivadeneira. Pese a las insistentes preguntas, Mario Hart prefirió mantener cautela y evitó dar una respuesta contundente sobre el tema.

"(Tal vez tú estás manejando un duelo y por eso no quieres) Ya sería afirmar cosas que no he afirmado", respondió inicialmente el piloto, intentando evitar una confirmación directa sobre una supuesta ruptura.

Sin embargo, la periodista de América Hoy insistió y le preguntó si actualmente tendría interés en conocer a otra persona. Ante ello, el popular 'Chato' mostró cierta incomodidad y respondió de manera dubitativa.

"(Pero tú por el momento quieres estar solo. No quieres conocer a nadie nuevo) No lo sé, no lo sé...", comentó Mario Hart, evidenciando emoción durante la entrevista.

Las declaraciones rápidamente generaron comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios interpretaron su actitud como una señal de que el matrimonio con Korina Rivadeneira atravesaría una crisis.

La reportera también aprovechó para consultarle sobre los rumores que lo relacionan con Paloma Fiuza, tomando en cuenta que en los últimos días ambos fueron vinculados sentimentalmente tras aparecer juntos en una reunión social.

"(Paloma es igual una chica guapa. Aparte la conoces de años, ya la conocerías bien) Sí, pero en caso yo estuviera buscando estar con alguien que no es", respondió el exchico reality, dejando en claro que no mantiene ningún romance con la brasileña.

Mario Hart aclara fotografía con Paloma Fiuza

El piloto también decidió pronunciarse sobre la polémica fotografía en la que aparece junto a Paloma Fiuza, Diana Sánchez y Zumba. La imagen se viralizó rápidamente en redes sociales y desató especulaciones sobre un supuesto acercamiento sentimental entre Mario y la integrante de "Esto es Guerra".

Frente a ello, Hart aseguró que todo fue sacado de contexto y explicó que únicamente se trató de una reunión entre amigos que no se veían desde hace mucho tiempo.

"Imagínate, si ahora por salir en una foto con amigos... de repente también me hubieran vinculado con Diana que sale en la foto...", expresó el piloto intentando restarle importancia a los comentarios.

Además, aclaró uno de los detalles más comentados por los usuarios en redes sociales: la posición de su mano en la fotografía. Algunos internautas aseguraban que parecía abrazar a Paloma Fiuza por la cintura, situación que alimentó aún más los rumores.

"Mi mano no se ve, yo estaba apoyado atrás en la mesa, pero no, no, somos amigos de muchísimo tiempo, de muchísimos años, no nos veíamos, no nos juntábamos. Bueno a Zumba lo veo mucho más, pero a Paloma y a Diana no las veía hace muchísimo tiempo", explicó.

Con estas declaraciones, Mario Hart intentó cerrar las especulaciones sobre un supuesto romance con Paloma Fiuza. Sin embargo, evitó pronunciarse de manera firme sobre el estado actual de su matrimonio con Korina Rivadeneira, situación que continúa generando dudas entre sus seguidores.