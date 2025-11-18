Abogado de Gustavo Salcedo sobre Christian Rodríguez en diligencia: "Ha caído en contradicciones"

Hace unos meses, Christian Rodríguez denunció a Gustavo Salcedo luego de que fuera golpeado en la vía pública luego de que le siguiera. Ahora, se realizaron la diligencia policial donde el exproductor de Maju Mantilla habría entrado en incoherencias, según reveló el abogado de Salcedo.

Abogado de Gustavo Salcedo

En una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', el abogado Jorge Petrozzi de Gustavo Salcedo reveló cómo se realizó la diligencia al exproductor Christian Rodríguez. Dejando en claro que se declararon algunas incoherencias.

"Ha sido larga la diligencia, pero de acuerdo a mi criterio, el señor manifiesta hechos y ha querido corroborar su denuncia, ha caído en gruesas contradicciones, incoherencias e inconsistencias", expresó.

Así mismo, el abogado señala que tanto él como a la Fiscalía, le llamó la atención como el exproductor de Maju Mantilla relató los hechos, pero cuando se le preguntaron por más detalles fue diferente su conducta. Además, reveló sobre una contradicción sobre cómo es su estado psicológico.

"La primera contradicción en la que incurre es que dice que se encuentra psicológicamente apto para poder rendir una manifestación, pero si supuestamente el señor ha denunciado a delitos como acoso, que debe incluir una afectación psicológica, el señor dice que se encuentra totalmente bien", cuenta.

Fiscalía desestimó pedido de detención

En otro momento, Jorge Petrozzi señala que la denuncia por tentativa de homicidio habría quedado desestimado debido a que Christian Rodríguez no pudo fundamentarlo.

"Denuncia por tentativa de homicidio, cuando se le ha pedido que precise cuál es el acto contra su vida, el señor no lo ha podido explicar. Ha dicho: 'Me han querido matar, porque me han acosado', pero no dijo cómo lo han querido matar", aclara.

Sobre el supuesto marcaje del aún esposo de Maju Mantilla, donde lo estaría siguiendo. El abogado señaló que hubo inconsistencias en sus declaraciones que habrían desestimados en el pedido de detención para Gustavo Salcedo.

"Con eso se cae también el delito de reglaje o marcaje, fue una de las tantas inconsistencias (...) La Fiscalía ya desestimó el pedido de detención", agregó el representante de Salcedo.

De esta manera, el abogado Jorge Petrozzi revela que el exproductor Christian Rodríguez ha demostrado muchas inconsistencias al momento de dar sus declaraciones en la diligencia policial sobre su denuncia contra Gustavo Salcedo. Esto habría causado un favor para el aún esposo de Maju Mantilla para que no hubiera una detención y no procedieran muchas denuncias.