Mávila Huertas confirma que volvió con su exesposo Roberto Reátegui: "Estoy muy contenta y él también"

Después de 12 años separada, la periodista Mávila Huertas volvió a creer en el amor, y nada menos que al lado de su exesposo, Roberto Reátegui. La conductora de televisión sorprendió a todos al confirmar su reconciliación durante una entrevista con "Magaly TV La Firme".

Mávila Huertas se reconcilia con su exesposo Roberto Reátegui

El corazón de Mávila Huertas volvió a latir fuerte. La reconocida periodista y conductora de televisión sorprendió a todos al confirmar que se reconcilió con su exesposo, Roberto Reátegui, después de 12 años separados.

Durante una entrevista con el programa "Magaly TV La Firme", la periodista no solo confirmó el rumor, sino que lo hizo con una sonrisa y una frase que dejó a todos encantados. La conductora se mostró relajada, radiante y más enamorada que nunca.

"Juan Gabriel dijo alguna vez que lo que se ve no se pregunta. Creo que respondo sí. Sí, sí", dijo entre risas, dejando claro que el amor entre ambos volvió a florecer. Más emocionada, agregó: "Estoy muy contenta y creo que él también", dejando en evidencia que esta nueva etapa la tiene más feliz que nunca.

Un reencuentro después de más de una década

La historia de amor entre Mávila y Roberto comenzó hace más de 20 años, cuando ambos trabajaban en televisión. Se casaron en 2009, pero se separaron en 2013 tras cuatro años de matrimonio. A pesar de la ruptura, siempre mantuvieron una relación de respeto y cariño.

En una entrevista del 2024, la conductora ya había confesado el afecto que aún sentía por él: "Era una persona que yo quería muchísimo, quizá la que más quería, y no le iba a hacer daño ni a él ni a sus hijos", dijo en ese momento.

Y aunque cada uno siguió con su vida, el destino los volvió a reunir. En los últimos meses, los rumores crecieron gracias a varias pistas en redes sociales: likes, fotos en lugares similares y hasta viajes compartidos.

Las pistas del regreso del amor

Los seguidores más atentos notaron los primeros indicios de reconciliación cuando Reátegui volvió a interactuar con las publicaciones de Mávila en Instagram. Después, fueron vistos juntos en cenas, paseos y hasta en un viaje a Arequipa. El detalle más romántico ocurrió el pasado 14 de febrero, cuando la periodista recibió un ramo de rosas por San Valentín con una tarjeta firmada con una misteriosa "R".

"Ustedes ya saben lo que significa darle like a las fotos de otra persona", comentó con humor Magaly Medina, quien fue una de las primeras en sospechar que el amor había regresado.

Finalmente, Mávila decidió confirmar la noticia ante cámaras y no ocultar su felicidad. Magaly, al comentar el tema, no dudó en resaltar lo radiante que se le ve a la conductora.

"Se le nota otra energía, está más guapa, sonriente, con otra luz. Esa es la Mávila enamorada", dijo la 'Urraca'. Y es que, como bien señaló la periodista: "Dicen que todos tenemos un hilo rojo que nos conecta con alguien, sin importar el tiempo ni la distancia. Parece que eso le pasó a Mávila y a Roberto".

En conclusión, Mávila Huertas y Roberto Reátegui decidieron darle una nueva oportunidad al amor, tras 12 años separados. Su reconciliación refleja madurez, respeto y una historia que nunca terminó del todo. Hoy, la periodista vive una nueva etapa llena de ilusión y tranquilidad, recordándole al público que a veces la vida da segundas oportunidades.