Pamela López revela por qué su mamá le prestó S/ 80 mil a Christian Cueva: "Estaba en una situación crítica"

Pamela López se pronunció nuevamente del problema económico que involucra a su expareja, el futbolista Christian Cueva, y a su madre. Durante su visita al programa "América Hoy", la trujillana explicó cómo se originó la deuda de 80 mil soles que el jugador mantiene con su mamá desde hace casi dos años.

Pamela López explica deuda de Christian Cueva a su mamá

Pamela López volvió a hablar sobre su expareja, el futbolista Christian Cueva, y sorprendió al contar que su mamá aún espera que el jugador le pague una deuda de 80 mil soles. En conversación con el programa "América Hoy", la trujillana explicó cómo se originó ese préstamo y por qué su madre decidió ayudarlo en ese momento.

Con voz firme, Pamela López confirmó que la deuda aún no ha sido pagada por Cueva. Además, respondió cómo sucedió el préstamo.

"Esa deuda ya va a cumplir dos años efectivamente. Es una deuda que mantiene con mi mamá", declaró la aún esposa del futbolista. "Fue de 80 mil soles, sin intereses, solamente por el periodo de una semana que era el tiempo que le entraba el dinero de Arabia", agregó.

Pamela dijo que decidió hablar para defender a su madre. Explicó que los préstamos fueron para su ex y para el padre de Cueva.

"Vengo aquí a defender a mi mamá porque yo fui la intermediaria en ese préstamo. Él me pidió que le solicite el dinero", señaló. "Mi mamá le ha hecho muchas veces préstamos a él y a su papá, como para salir del apuro, y él le devolvía cuando recibía su pago mensual", contó.

La trujillana también reveló que el préstamo se dio en plenas fiestas navideñas, cuando Cueva aseguró no tener liquidez. Pamela aclaró que no tiene bienes a su nombre y que la casa de Moche, donde se usó parte del dinero, no le pertenece.

"Hace dos años, el padre de mis hijos estaba en una situación bastante crítica económicamente, supuestamente. Tenía un contrato con Arabia, pero decía que el dinero se lo tenían retenido y no tenía solvencia. Estábamos en Trujillo con la familia y teníamos el proyecto de la casa de Moche, que quedó abandonada... No tengo nada a mi nombre, mi mamá tampoco", recordó.

Pamela asegura que Cueva aceptó su error

Además, aclaró que ella no estaba involucrada en los temas financieros del futbolista. Pamela no se guardó nada y aseguró que Cueva reconoció haber despilfarrado parte de su fortuna.

"Yo me dediqué 100% a ser mamá. Su lema era: 'Mientras a ti no te falte nada, no te metas en mis temas financieros'", contó Pamela. "Sí, claro, él mismo me lo aceptó. Siempre fue consciente de que no supo ahorrar. Malgastó el dinero desmedidamente en personas que no debía", sostuvo.

La expareja del popular 'Aladino' dijo que, pese a los grandes contratos que tuvo, Cueva llegó a tener serios problemas económicos por sus excesos y mala administración. Pamela contó que su mamá intentó cobrar el préstamo varias veces, pero Cueva solo daba excusas. También mencionó que el futbolista firmó un recibo simple.

"La paseó durante todo el 2024. 'Sí, señora, espéreme una semana, ya me está entrando el dinero', le decía. Los chats los he pasado en mi Instagram porque a mí no me va a dejar como mentirosa, y a mi mamá menos", señaló indignada. "Mi mamá es contadora y tiene una libreta donde anota todo desde antes que yo nazca. Le firmó un recibo simple porque había un parentesco", detalló.

En conclusión, Pamela López decidió contar públicamente el caso para aclarar los rumores y respaldar a su madre, quien según afirma, aún espera que Christian Cueva le pague el dinero prestado. La empresaria remarcó que su intención no es generar polémica, sino defender la verdad y proteger a su familia. Mientras tanto, el tema ha vuelto a colocar a la expareja del futbolista en el centro de la atención.