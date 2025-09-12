RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Magaly Medina fulmina a Micheille Soifer por su rol como conductora: "A la pobre no le daba"

Magaly Medina cuestionó la breve participación de Micheille Soifer en la sección de espectáculos de Latina y aseguró que la cantante no estaba preparada para ese papel en TV.

Magaly Medina destroza a Micheille Soifer por su paso como conductora. (Composición Karibeña)
12/09/2025

Magaly Medina arremetió contra Micheille Soifer y su paso como conductora de la sección de espectáculos del noticiero de Latina. La popular 'Urraca' no se guardó nada y dejó en claro que, para ella, la cantante no estaba preparada para asumir ese papel en televisión.

Magaly Medina destruye a Micheille Soifer

Magaly Medina volvió a encender la pantalla con una crítica sin filtros, esta vez dirigida a Micheille Soifer. La popular 'Urraca' cuestionó duramente el paso de la cantante como presentadora de la sección de espectáculos del noticiero de Latina y dejó frases que ya están dando la vuelta en las redes.

En "Magaly TV La Firme", Magaly Medina empezó con una pregunta que marcó todo su comentario. La conductora no dudó en comparar a Micheille Soifer con otra figura de la televisión.

"¿De quién fue la idea de que Micheille Soifer se iba a convertir en la próxima Rebeca Escribens de la sección espectáculos? Porque ahora todos los noticieros tienen una sección de espectáculos, entonces todos, todos, todos lo hacen", dijo con tono irónico.

La popular 'Urraca' fue más allá y recordó que, a su parecer, Michelle no ha logrado consolidarse en ninguno de sus proyectos artísticos. Señaló que su verdadero refugio siempre fue la competencia de realities como "Esto es Guerra".

"Pero Micheille Soifer, que todavía no está preparada, no ha sido, no ha triunfado ni como cantante, no ha triunfado como cantante de cumbia, como cantante de urbano, como todas las cosas que se ha puesto a hacer, pero la meten como guerrera y ese ha sido siempre su refugio", disparó.

Crítica directa a su conducción

El comentario más fuerte llegó cuando Magaly se refirió a su rol frente a cámaras. Recordó que el paso de Micheille Soifer por la sección de espectáculos de Latina fue fugaz.

"Pero de ahí sacarla a que la pongan de conductora. ¿A qué cerebro que se cree grandioso se le habría ocurrido esa idea que fue como, 'Wow, será la próxima estrella del milenio televisivo'? Pero sin embargo, con las justas una semana porque la pobre pues no le daba el cerebrito porque ni para eso no", soltó sin piedad.

La periodista incluso aconsejó que, si querían mantenerla en ese puesto, al menos la ayuden con un guion. Mencionó que Micheille habla tonterías.

"Oye, pónganle un telepronter y hagan que lea por lo menos, ¿no? Que alguien le escriba para que ella no diga tantas sandeces", comentó entre risas.

Michelle continúa en la televisión. A pesar de las críticas, Micheille Soifer no ha dejado la pantalla chica. Aunque ya no está en la sección de espectáculos del noticiero de Latina, la artista sigue como conductora del programa "Ponte en la Cola", donde busca consolidar su faceta televisiva.

En conclusión, Magaly Medina volvió a demostrar que no se guarda nada cuando opina de la farándula peruana. Con comentarios directos y frases que se viralizaron de inmediato, cuestionó la corta experiencia de Micheille Soifer en la conducción de espectáculos y puso en duda su preparación para la televisión. 

