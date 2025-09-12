Magaly confronta a Maju por llamar 'exesposo' a Gustavo: "¿Dónde están tus papeles de divorcio?"

Magaly explotó contra Maju Mantilla por afirmar que Gustavo Salcedo es su exesposo, cuando aún no se han divorciado formalmente. La conductora hizo énfasis en que ambos todavía viven en la misma casa y llevan una vida en común, por lo que no entiende cómo pueden hablar de una separación y conciliación.

Magaly confronta a Maju Mantilla por escándalo

En la mañana de ayer, la conductora de televisión apareció en su programa Arriba, mi gente, y en vez de negar las acusaciones que Gustavo Salcedo hizo en su contra, solo lo criticó por exponer detalles de su separación, indicando que eso afecta a su familia.

Sin embargo, esto no le pareció correcto a Magaly, quien cuestionó que Maju no puede llamar "exesposo" a Gustavo, ya que no han concretado un divorcio. Además, indicó que sus reporteros tienen imágenes que demuestran que ambos comparten la misma casa hasta la actualidad.

"¿Dónde están tus papeles de divorcio? ¿Han presentado una demanda o está en trámite? ¿Están viviendo en casas separadas? No, ustedes siguen juntos porque tengo imágenes de la investigación que yo hice, y ahora también sabemos que siguen viviendo bajo el mismo techo", indicó.

En esa misma línea, Magaly resaltó que si una persona deja de amar a alguien y se ha confirmado una relación extramatrimonial, lo más lógico sería plantear una separación formal.

Finalmente, señaló que la conciliación que firmaron se dio en marzo; sin embargo, aún realizaron viajes a Argentina y Piura pocas semanas antes de que Gustavo anunciara su separación, lo cual demostraría que su relación tenía idas y venidas constantes.

Maju arremete contra Gustavo

La conductora de Arriba mi gente tomó unos minutos de su programa para referirse a los rumores de romance con su productor, Cristian Rodríguez Portugal. Visiblemente incómoda, condenó que su esposo haya dado declaraciones a la prensa sobre sus asuntos personales.

Enseguida, reveló que tanto ella como Gustavo han firmado una conciliación en la que se comprometen a no hablar el uno del otro en medio de la mediática separación que están viviendo desde hace algunas semanas, cuando Gustavo anunció su ruptura a través de redes sociales.

"Nosotros, tanto el señor Gustavo Salcedo como yo, hemos firmado una conciliación en la que nos comprometemos a no hablar el uno del otro y a no dar detalles de nuestra separación por respeto a nuestra familia", indicó.

Es así que, el enfrentamiento entre Magaly y Maju Mantilla ha generado gran controversia, pues mientras la exreina de belleza habla de separación, la conductora insiste en que aún no existe un divorcio formal y que la pareja continúa compartiendo la misma casa.