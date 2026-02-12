Melissa Klug feliz tras confirmarse ruptura de Samahara Lobatón y Bryan Torres: "Espero que haya recapacitado"

Samahara Lobatón decidió poner punto final a las especulaciones y confirmó que su relación con Bryan Torres terminó en diciembre de 2025. La influencer hizo pública la ruptura y desató una ola de reacciones en redes sociales. Entre las voces que no tardaron en pronunciarse estuvo la de su madre, Melissa Klug.

Melissa Klug se pronuncia tras la ruptura

En declaraciones al diario Trome, Melissa Klug afirmó que recibe con alivio la decisión de Samahara. Según explicó, considera que el quiebre representa una oportunidad para que su hija reflexione.

"Gracias a Dios bendito, espero que haya recapacitado y vea que es un peligro para ella. No, para nada. El día de mi cumpleaños, que vino a mi casa con mis nietas, solo compartimos un lindo momento.", expresó.

Klug aclaró que no conversa con su hija sobre el tema sentimental y que, cuando coinciden, priorizan compartir momentos familiares junto a las menores. Su mensaje dejó entrever que prefiere mantener distancia de la polémica y enfocarse en la estabilidad de su entorno cercano.

Además, la empresaria sorprendió al pedir respaldo para Youna, expareja de Samahara y padre de su nieta Xianna, quien actualmente realiza rifas para solventar su tratamiento tras ser diagnosticado con cáncer. Melissa también solicitó oraciones por Asael, el hijo menor de Samahara, quien fue internado días atrás.

"Sí, Asael necesita de nuestras oraciones. También espero que apoyen a Youna.", señaló.

Melissa Klug aparece en live de Youna

Hace unos días mientras Samahara y Youna conversaban con su audiencia, Melissa Klug ingresó a la habitación donde se desarrollaba la transmisión. Su presencia no pasó desapercibida y generó risas tanto en los protagonistas como en los internautas.

Lejos de mostrarse incómodo, Youna reaccionó con humor y lanzó una frase que encendió el chat en cuestión de segundos: "Enfoca para que se vea a mi suegra", comentó entre risas, provocando una ola de mensajes en TikTok.

En la transmisión también participaba Melissa Lobatón, hermana de Samahara, quien cuestionó a su madre por seguirle la broma al barbero. "Cómo te prestas para la payasada tú, ¿no?", expresó, marcando distancia del tono relajado que predominaba en el live.

Antes de retirarse, Melissa Klug decidió aprovechar el espacio para enviarle un mensaje directo a su exyerno y respaldar públicamente su iniciativa solidaria.

"Que llegues a tu objetivo, que te compren todo. El moradito, ahí está el número. Chau, hijito. Pórtate bien, cuídate. Que Dios te bendiga", manifestó frente a todos los conectados.

El gesto generó sorpresa, pero también comentarios positivos entre los usuarios, quienes destacaron la actitud conciliadora de la empresaria. Por su parte, Youna no dejó pasar la oportunidad para pedirle apoyo adicional.

"Publíquelo en Instagram, no se olvide", le dijo en vivo, lo que provocó carcajadas de Samahara y Melissa Lobatón. Ambas lo calificaron entre bromas como "conchudo y sin vergüenza", manteniendo el ambiente distendido que marcó la transmisión.

El fin de la relación entre Samahara Lobatón y Bryan Torres no solo marcó un cierre sentimental, también reconfiguró las dinámicas familiares. Melissa Klug expresó tranquilidad por la ruptura y mostró respaldo a Youna ante su delicado estado de salud.