Paul Michael iniciará acciones legales contra examiga de Pamela López: "Esas afirmaciones son falsas"

A través de sus redes, Paul Michael señaló que tras las acusaciones de Selene Cucat, ha decidido que tomará acciones legales contra la examiga de Pamela López.

Paul Michael iniciará acciones legales contra examiga de Pamela López
Paul Michael iniciará acciones legales contra examiga de Pamela López (Composición Karibeña)
04/02/2026

Por medio de las redes, Selene Cucat señaló que viene siendo amenazada por Pamela López y su entorno, donde incluiría a Paul Michael. Es así como el cantante ha decidido tomar medidas legales para poder defenderse y rechaza haber realizado algún tipo de acoso o amenaza. 

Paul Michael emite comunicado

En su cuenta de Instagram, Paul Michael ha decidido pronunciase luego de ser acusado por Selene Cucat de haber estado llamándola, y que su entorno la estaría amenazando como la 'tía lisura', como lo había demostrado la agraviada en su denuncia con mensajes y audios. En ese sentido, señaló lo siguiente:

"Ante las acusaciones difundidas en mi contra por una persona con la cual no mantengo ni he mantenido ningún tipo de relación, vínculo personal o contacto, rechazo de manera categórica y absoluta cualquier señalamiento de acoso o violencia psicológica. Estas afirmaciones son falsas, infundadas y carentes de prueba alguna, y constituyen un acto de difamación que afecta gravemente mi honor, mi integridad personal y mi bienestar emocional y psicológico", expresó. 

@josepastord #greenscreen Esto mencionó!!!😨🔥Ig:josepastord💥 #pamelalopez #peruanos #fyp ♬ sonido original - JOSS

Tomará medidas legales

En ese sentido, el novio de Pamela López ha señalado que condena todo tipo de violencia hacia cualquier persona y niega haber realizado algún tipo de estas acciones. Así mismo, señala que toma acciones legales para poder defenderse, ya que estarían dañando su imagen a nivel nacional con esta acusación de Selene Cucat. 

"Quiero dejar en claro que condeno toda forma de violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, y reitero mi posición firme en contra de cualquier acto de agresión, hostigamiento o abuso. Debido a la gravedad de estas acusaciones y al daño que viene generando, he decidido iniciar las acciones legales correspondientes, a fin de que los hechos sean esclarecidos por las autoridades competentes y se determine la verdad conforme a ley", dijo. 

Además, señaló que confía completamente en que el proceso que le permitirá demostrar mi inocencia. Así mismo, considero indispensable que cualquier señalamiento de esta naturaleza sea evaluado con el rigor que corresponde, incluyendo las evaluaciones periciales necesarias, dentro del marco legal, para garantizar un proceso justo para todas las partes. 

De esta manera, Paul Michael ha decidido responder las acusaciones de Selene Cucat, examiga de Pamela López, tomando acciones legales correspondientes para comprobar su inocencia de aparentemente haberla amenazada contra su vida. Además, señaló que niega cualquier tipo de violencia y que seguirá el camino de la ley para que se haga justicia. 

