Ricardo Mendoza habla por primera vez tras nacimiento de su hijo: "Es como un enamoramiento"

La espera terminó y la felicidad inundó la vida de Ricardo Mendoza. El comediante anunció con emoción en sus redes sociales el nacimiento de su primer hijo junto a Katya Mosquera y, pocas horas después, ofreció sus primeras declaraciones como padre, compartiendo los detalles de la llegada de su pequeño.

Ricardo Mendoza se pronuncia por primera vez como padre

En una reciente entrevista con Magaly TV: La Firme, Mendoza apareció visiblemente cansado, pero con una sonrisa que reflejaba su alegría. El humorista narró cómo la llegada de su hijo los tomó por sorpresa, ya que acudían a una consulta de rutina cuando todo cambió.

"Estoy algo cansado (risas) porque fue inesperado que llegara, salió fuera de toda la programación. Nos sorprendió con su llegada, pero es como un enamoramiento muy divertido porque lo cuidas y ves cómo te despiertas cuando llora, y ha sido muy, muy bonito", comentó, describiendo las primeras horas junto a su hijo.

El comediante detalló que pese a que el nacimiento se adelantó y que, pese a ser prematuro, el bebé ya se encuentra en casa.

"A pesar de que ha sido un niño prematuro, ya está en casa tranquilo. Fue una consulta de rutina, pero el doctor le dijo: 'Ya no aguantas más, en dos horas estás en la sala de parto'", relató, recordando la rapidez con que todo ocurrió.

Además, Mendoza, fiel a su estilo, no dejó de lado el humor ni siquiera en los momentos más tensos. Entre risas, recordó la primera vez que vio a su hijo en la incubadora.

"Yo no sabía que a los bebés prematuros los ponen en una máquina tipo de shawarma para calentarlos... y yo le digo shawarma ahora a mi hijo, porque aparece envuelto como una shawarma, pero súper bien. Felizmente, todo bien, todo bacán", expresó entre carcajadas.

El comediante también mencionó cómo ha manejado la ansiedad que genera la situación. "Yo siempre tratando de estar escondiendo mis nervios en la comedia, en el humor, y mi novia aguantándome", confesó, mostrando que el humor ha sido su manera de sobrellevar la preocupación.

Detalles del nacimiento y la experiencia prematura

El comediante también reveló la hora exacta en que su hijo llegó al mundo: "Tengo una toma del reloj y el llanto del bebé, así que nueve y cincuenta y tantos del día 6 de febrero", precisó. Sobre el tamaño del recién nacido, Mendoza comentó que debido a su condición de prematuro es un bebé muy pequeño.

"Es superchiquito. Como es un bebé que ha nacido prematuro, es superchiquito", aseguró. Incluso añadió con humor: "Cuarenta centímetros. Es chiquito, la verdad. Es que la ropa chiquita no le queda", provocando risas entre los presentes.

El actor también reconoció cómo ha manejado la ansiedad y los nervios que acompañan la llegada de un hijo, afirmando que el humor ha sido su principal herramienta para sobrellevar la tensión.

"Yo siempre tratando de estar escondiendo mis nervios en la comedia, en el humor, y mi novia aguantándome", confesó, dejando ver la complicidad que mantiene con Katya Mosquera durante este inicio de su nueva etapa como padres.

En conclusión, la llegada del primer hijo de Ricardo Mendoza y Katya Mosquera llenó de alegría a la pareja y permitió a sus seguidores conocer la experiencia de la paternidad. Con humor y ternura, Mendoza compartió los primeros momentos junto a su hijo, mostrando la felicidad y complicidad con su pareja.