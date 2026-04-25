Diego Chávarri envía mensaje en clave a Gabriela Herrera tras negar romance: "Me gustas"

Hace unos días, Diego Chávarri y Gabriela Herrera fueron confrontados por las declaraciones que se dieron, a pesar de que él tenía pareja. Aún así después de negarlo, el exfutbolista volvió a expresar sus sentimientos por la joven causando nuevamente polémica.

¿Diego Chávarri coquetea otra vez con Gabriela Herrera?

El programa 'La Granja VIP' ha captado un momento inusual que pasó durante el almuerzo entre los participantes. Es así como los conductores del reality junto al panel de críticos empezaron a analizar el momento en que Diego Chávarri decide enviar un mensaje en clave a Gabriela Herrera escribiendo letra por letra en un vaso, ya que no puede hablarlo o sacarse el micrófono.

"Es una M y una G claramente, puede ser de 'muchas gracias'", menciona Yaco en un inicio tratando de descifrar, y Flor Ortola menciona que puede ser: "Mi Gatita".

En ese momento, parece que Gabriela Herrera no entiende el mensaje que estaría queriendo dar el expelotero. Así que vuelve a escribir en el vaso, pero esta vez lo pone debajo de la mesa para que no graben las cámaras, pero otra cámara pudo grabarlos.

"M-E-G-U-S-T-A y al final la S", dice Mariella Zanetti, y Ethel añade: "Yaco tú no eres corto de vista, dime la verdad"

Después de aquel mensaje, tratan de regresar a la conversación que tiene todo el grupo en la mesa, pero Gabriela le menciona a Diego que le gusta meterse en problemas.

Niegan atracción tras confesión

Sobre las imágenes que generaron el escándalo en "La Granja VIP", Chávarri explicó que no había nada romántico, sino una conversación personal. También señaló que en un momento se quitaron los micrófonos, pero le llamaron la atención y no volvió a hacerlo. Para él, todo fue sacado de contexto.

"(Te quitas el micrófono y está mal) Me lo aclararon. Simplemente fue después de una fiesta; estábamos hablando de un tema muy personal, incluso de Thalía y de una relación anterior que tenía Gabriela. Fue un tema personal y hasta ella se puso a llorar. Me gritaron y desde ahí no me he quitado el micro. Ayer también hablamos en clave, pero era un tema privado", añadió.

De esta manera, parece indicar que Diego Chávarri y Gabriela Herrera estaría iniciando algo más que solo amigos dentro del reality 'La Granja VIP'. Ahora, el exfutbolista le escribió en un vaso a la joven modelo, que le gusta, a pesar de haberlo negado anteriormente ante los conductores de TV.