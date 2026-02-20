Darinka Ramírez se quiebra al hablar del apoyo de su pareja tras demanda de Jefferson Farfán

Darinka Ramírez no pudo contener las lágrimas al hablar del proceso legal que enfrenta luego de que Jefferson Farfán solicitara la tenencia compartida de su hija. La influencer contó en televisión que su actual pareja se convirtió en su mayor apoyo en este momento tan difícil.

Darinka Ramírez revela apoyo de su pareja tras demanda de Farfán

En "Magaly TV La Firme", Darinka Ramírez habló de la demanda de Jefferson Farfán donde solicita la tenencia compartida de su hija y destacó el respaldo de su pareja en esta situación. Explicó que el impacto fue fuerte, sobre todo porque se encuentra en plena gestación.

Contó que cuando se enteró del tema entró en shock y terminó llorando por la preocupación. En ese momento, su pareja le dio palabras que la marcaron profundamente.

"Y algo que a mí me encantó, que quería rescatar, era que el día que yo me enteré y está en shock, me puse hasta llorar del miedo, él me dijo: 'Tranquila, si hay que afrontar juicios legales y que si él quiere mover dinero como él lo hace siempre, lo vamos a tener que hacer porque esa niña, nuestra hija, tiene que vivir en un hogar con amor'. Y a mí me tocó mucho", relató y se quebró al final.

La influencer explicó que su pareja considera a su hija como parte de su familia y que ese gesto la tocó mucho. Para ella, escuchar que no tendría que enfrentar sola esta batalla legal fue clave para recuperar algo de tranquilidad. También confesó lo duro que es vivir esta situación estando embarazada.

"Sabes lo qué tengo que afrontar ahorita que estando embarazada, o sea, él es una persona mala...", expresó con evidente dolor.

El proceso legal y el bienestar de la menor

Durante el programa, se comentó que los jueces de familia siempre deben priorizar el bienestar del menor por encima de cualquier conflicto entre los padres. En ese sentido, se recordó que la historia entre ambas partes ha sido pública y mediática.

Magaly Medina también opinó sobre el tema. Señaló que un juez debe analizar todo el contexto antes de tomar una decisión.

"Pero esas cosas, por ejemplo, esos detalles, supongo que un juez de familia con criterio tiene que valorar todo esto porque la historia de ellos es ampliamente conocida, ha sido mediática. Entonces, yo creo que un juez tiene que valorar todas esas pruebas, ¿no? Y no dejarse atarantar porque es fulano o es mengano", comentó.

Darinka, por su parte, contó que la demanda la sorprendió. La influencer dejó claro que su prioridad es que su hija crezca en un ambiente lleno de amor y estabilidad. Aunque atraviesa un momento complicado, aseguró que luchará por la tranquilidad de su pequeña.

"De la nada llegó una asistente social donde vivía antes, hablándome sobre un tema de tenencia. A los dos días fui a averiguar qué estaba pasando y veo que estaba demandada por una tenencia compartida", explicó.

En conclusión, Darinka Ramírez enfrenta una etapa sensible y mediática tras la demanda de Jefferson Farfán por la denuncia compartida de su pequeña, pero el respaldo de su pareja se ha convertido en su mayor fortaleza. Mientras el proceso legal sigue su curso, ella reafirma que su principal preocupación es el bienestar emocional de su hija.