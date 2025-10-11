SJM: Incendio de grandes proporciones se registra en Pamplona Alta, bomberos atienden la emergencia

Un gigantesco incendio dejó una escena devastadora este sábado 11 de octubre en Pamplona Alta, distrito de San Juan de Miraflores. Las llamas han consumido más de 30 viviendas. Por su parte, los vecinos afectados intentaron rescatar lo poco que podían.

Se registra incendio de gran magnitud en SJM

Una tarde de terror vivieron los vecinos de Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, luego de que un incendio de gran magnitud destruyera más de 30 viviendas en cuestión de minutos. Las llamas se desataron alrededor de las 5:30 p.m. del sábado 11 de octubre, y pese al rápido accionar de los bomberos, el fuego avanzó sin control.

De acuerdo con el Cuerpo General de Bomberos del Perú, el siniestro fue catalogado como código 3, uno de los más graves. Veinte unidades de bomberos acudieron a la zona, ubicada en la avenida El Centenario, sector Virgen del Buen Paso, donde el fuego arrasó con viviendas de material prefabricado.

#EnVivo

San Juan de Miraflores: 20 unidades de bomberos atienden incendio en Pamplona Alta



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/GTLpdulYS4 — Canal N (@canalN_) October 12, 2025

La intensidad del fuego era tal que, desde varios puntos del distrito, podía verse una enorme columna de humo. Afortunadamente, no se registran heridos, pero las pérdidas materiales fueron totales. Muchas familias observan entre lágrimas cómo se consumen los restos de sus hogares.

La situación se tornó aún más peligrosa cuando comenzaron a escucharse explosiones, pues cerca del lugar funcionaba una fábrica clandestina de pirotécnicos. Los estallidos causaron temor entre los vecinos, que corrían con sus hijos y pertenencias tratando de ponerse a salvo.

Gobierno promete ayuda inmediata

El presidente José Jerí se pronunció en redes sociales, asegurando que se está brindando apoyo a las familias afectadas. Manifestó acción inmediata para las familias afectadas por el incendio en SJM.

"El Gobierno del Perú ha iniciado un desplazamiento multisectorial para controlar el fuego y atender de forma urgente a las familias afectadas. No están solos", escribió el mandatario.

Acción inmediata para las familias afectadas por el incendio en San Juan de Miraflores.



El Gobierno del Perú ha iniciado un desplazamiento multisectorial para controlar el fuego y atender de forma urgente a las familias afectadas.



¡No están solos! 🇵🇪 — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) October 12, 2025

El Ministerio de Salud también envió una unidad médica y puso en alerta a los hospitales María Auxiliadora y Emergencias Villa El Salvador, ante la posibilidad de recibir heridos. Mientras tanto, EsSalud anunció que sus redes en Lima y Callao permanecen en alerta máxima, con cinco ambulancias listas para atender cualquier emergencia.

Más de 3 horas de incendio

Tras más de tres horas del siniestro, el premier Eduardo Arana declaró ante la prensa. Señaló que el incendió en Pamplona Alta ya está controlado.

"El incendio ya está controlado... Ya se controló. Los daños que se han producido están siendo verificados por la alcaldesa del distrito. Ya estamos disponiendo las acciones, carpas, agua. Los bomberos han actuado de inmediato... El plan inicial corresponde al Gobierno y lo hemos hecho de inmediato. La posición del presidente Jerí ha sido inmediata. Descartamos heridos", declaró.

Por otro lado, el comandante del Cuerpo General de Bomberos, Jaime Palacios, informó que el incendio ya se encuentra controlado y que solo falta extinguirlo por completo. En conversación con Exitosa, confirmó que en las próximas horas los bomberos continuarán trabajando para sofocar los últimos focos activos.

"Ya se confinó el incendio. Lo que estamos haciendo es el apagado total. Y eso va a demorar 4, o 4 horas y media todavía", mencionó.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | En diálogo con Exitosa, el comandante del Cuerpo General de Bomberos, Jaime Palacios, confirmó que el incendio ya fue confinado y que solo se espera extinguirlo por completo.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774 HD

🌐... pic.twitter.com/SSoCdX85Sn — Exitosa Noticias (@exitosape) October 12, 2025

¿Qué pasará con los escombros y los afectados?

Desde el lugar de los hechos, el ministro de Vivienda Durich Whittembury declaró a la prensa y brindó detalles sobre las acciones que se tomarán tras el siniestro. La autoridad precisó que se está coordinando con los equipos de emergencia y las municipalidades para atender a las familias afectadas y brindarles apoyo inmediato.

"(¿Cuántas viviendas han sido afectadas?) El Cuerpo de Bomberos informó que aproximadamente entre 80 y 90 viviendas. Y esto se va a evaluar cuando se haya extinguido el incendio. A las 7 de la mañana, aproximadamente, la maquinaria del Ministerio de Vivienda va a iniciar la remoción de los escombros. Las brigadas de Cofopri están llegando también a las 7 de la mañana", señaló.

Nota en desarrollo...