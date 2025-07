Macarena Gastaldo confiesa que hablaba con Neymar y lanza picante frase: "Lo que quería hacer, lo logré"

¡Tremenda bomba en la farándula! Macarena Gastaldo impactó al contar que, en su momento, estuvo en conversaciones con nada menos que Neymar, el famoso crack del fútbol brasileño. La argentina no se guardó nada y lo contó sin tapujos en un adelanto del programa "El Valor de la Verdad".

"Yo me hablaba con Neymar", dijo sin miedo. Ante esa frase, Beto Ortiz reaccionó: "Ah, o sea, era un interés futbolístico". Pero ella fue más directa: "Escúchame. Sí, yo quería que sí, pero no. No te puedo mentir... En fin, lo que yo quería hacer lo logré", soltó entre risas.