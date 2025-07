Macarena Gastaldo habría insinuado que Flavia Laos se metió entre ella y Austin Palao: "¿A quién estás hablando?"

¡Tremendo! Macarena Gastaldo reveló algo inesperado en el adelanto de su participación en "El Valor de la Verdad". La modelo argentina no se guardó nada y habría dejado entrever que Flavia Laos se metió en la relación que tuvo con Austin Palao. Además, le lanzó indirectas que muchos ya califican como dardos bien dirigidos.

En un nuevo adelanto del programa "El Valor de la Verdad", Macarena Gastaldo dejó a muchos con la boca abierta al soltar fuertes declaraciones tras consultarle sobre Austin Palao y Flavia Laos. La modelo argentina habría insinuado que Flavia se metió en el vínculo que tuvo con el chico reality.

Aunque aún no se escucha la respuesta completa, el adelanto muestra una fuerte anécdota que da a entender que hubo un fuerte cruce entre ambas.

"Y me dice, '¿Te puedes callar la boca que estoy hablando? Tu voz me irrita'. Yo me quedé así, me quedé verbo to be, común múltiplo... Me quedé (impactada)... Yo, Beto, me di vuelta así como un exorcista. Creo que mis ojos estaban, ya me transformé y le digo, '¿A quién estás hablando?'", relató la argentina, dejando entrever que la escena fue muy tensa.