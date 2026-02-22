Paula Arias rompe su silencio sobre la salida de Mirella Paz de Son Tentación: "Nunca la retiré"

La agrupación femenina Son Tentación vive uno de sus momentos más comentados. Mientras consolida su éxito en escenarios y plataformas digitales, enfrenta una polémica tras la salida de Mirella Paz. La artista anunció su retiro en redes y lanzó críticas contra la líder Paula Arias, quien decidió responder públicamente.

Paula Arias niega haber separado a Mirella Paz por su embarazo

En una entrevista para el programa Más Espectáculos, Paula Arias abordó directamente las acusaciones. La líder de Son Tentación rechazó haber apartado a la cantante por estar embarazada y aseguró que existieron motivos internos de carácter profesional que no puede detallar públicamente.

"Hay tantas cosas que de verdad podría yo hablar, podrí decir o dar detalles de que acá mis tentaciones son testigos de que hubo muchos motivos. Para aclarar yo nunca la retire al contrario ella tomo su espacio su momento de embarazo por que fueron en realidad otros motivos internos fuertes delicados profesionales.", declaró.

Arias también afirmó que siempre ha respaldado a las integrantes que han atravesado procesos de maternidad dentro de la agrupación.

"Al contrario yo siempre he cuidado a las personas que han estado embarazadas jamas podría tomar ese motivo para tirar a alguien. Ya se ha hecho costumbre de que cada vez que lanzamos algo salen", añadió, sugiriendo que las polémicas coinciden con los lanzamientos musicales del grupo.

La cantante recordó que meses atrás ocurrió una situación similar con Kate Candela, otra exintegrante, lo que según ella, genera suspicacias sobre el momento en que surgen estas controversias.

'Mix Super Bowl': la nueva apuesta salsera de Son Tentación

En medio de la polémica, Paula Arias decidió centrar la atención en la música. La artista lanzó "Mix Super Bowl", una propuesta que adapta al ritmo de salsa el tema "Die With A Smile". La inspiración surgió tras la reciente presentación de Lady Gaga en el espectáculo del Super Bowl, evento que también contó con la participación de Bad Bunny.

Arias explicó que quiso llevar esa energía a su propio estilo y reforzar el momento que vive la salsa en el país. El sencillo ya se encuentra disponible en plataformas digitales y ha recibido comentarios positivos por parte de sus seguidores.

Con este lanzamiento, la líder de Son Tentación busca reafirmar la vigencia del género tropical en el Perú y destacar el trabajo constante de la orquesta, pese a las controversias mediáticas.

En conclusión, mientras la polémica con Mirella Paz sigue en debate, Paula Arias responde con música y nuevos proyectos. La líder de Son Tentación niega haber actuado injustamente y afirma que todo obedeció a razones profesionales, mientras apuesta por mantener vigente la salsa en la escena nacional.