¿Nuevo romance? Paula Arias se luce feliz y abrazada con reconocido productor: "Amor"

Una imagen bastó para encender las especulaciones. Paula Arias fue vista muy cercana a un reconocido productor musical peruana y las redes no tardaron en hablar de un posible nuevo romance. La historia fue presentada como exclusiva por el programa "Q' BOCHINCHE!", que puso el tema en el centro de la conversación farandulera.

Paula Arias sonriente y abrazada por productor Jhair Sala

Paula Arias quedó en el ojo público luego de que se difundiera una imagen donde aparece muy cercana a un reconocido productor peruano Jhair Sala que vive en Nueva York. La historia fue comentada en el programa "Q' BOCHINCHE!", donde mostraron la imagen que generó rumores de un posible nuevo romance.

En la foto se ve a Paula Arias abrazada y sonriente junto a Jhair Sala, dentro de un ascensor y frente a un espejo. Ambos lucen relajados y cómplices.

Lo que más llamó la atención no fue solo la cercanía, sino el mensaje que Jhair escribió sobre la imagen: "Amor que tengas el mejor de los conciertos!!! Paula Arias". Esa sola palabra, "amor", fue suficiente para que muchos se pregunten si la cantante estaría empezando una nueva etapa sentimental.

Productor Jhair Sala sube historia abrazando a Paula Arias. (Q' BOCHINCHE!)

En la imagen, Jhair Sala aparece sonriendo, con gorra clara de los New York Yankees y polo oscuro, mientras sostiene el celular con el que toma la selfie. Paula, por su parte, luce una gorra rosada, una casaca verde clara y un top corto, además de un vaso rojo con sorbete en la mano. La escena transmite cercanía y buena vibra.

Samuel Suárez le escribe y recibe respuesta

Tras hacerse pública la historia, el conductor Samuel Suárez decidió escribirle directamente al productor. El intercambio de mensajes fue mostrado en el programa y dejó frases que avivaron aún más los rumores.

Samuel le escribió: "Hola Jhair felicidades, linda pareja, ¿cuánto tiempo llevan juntos? Guardadito se lo tenían". Jhair respondió de manera educada: "hola samuel un gusto gracias".

Samuel Suárez conversa con Jhair Sala. (Q' BOCHINCHE!)

El periodista insistió al notar la sonrisa de la cantante. La respuesta del productor fue clara, pero abierta a interpretaciones.

"Esa sonrisa en Paulita no la veía hace mucho tiempo. Ya es oficial? Yo sé vivir en Nueva York hermano, debe ser complicado con sus tiempos y distancia", comentó Samuel. "Para ser feliz no hay que oficializar nada hermano hay que vivir, es difícil pero todo se puede en esta vida cuando se quiere", señaló Jhair.

Mensajes del pasado que no pasan desapercibidos

En el programa también recordaron una historia antigua, del 10 de diciembre de 2025, donde Jhair le dedicó palabras muy especiales a Paula. En ese mensaje, el cantante expresó su cariño y agradecimiento, resaltando el vínculo cercano y el aprecio que siente no solo por ella, sino también por su familia.

"...por tus palabras. Te quiero y te admiro muchísimo. Gracias por cada detalle y por todas las atenciones que has tenido conmigo. Dale un beso grande a tu hermosa familia de mi parte. Los llevo en el corazón y los quiero mucho", se lee.

Además, Paula Arias también le dedicó un mensaje público en otra ocasión. En sus palabras, la cantante destacó las cualidades personales y profesionales de Jhair, dejando en claro el respeto, el cariño y la admiración que existe entre ambos.

"Eres un hombre muy importante y especial, maravilloso ser humano, con un hermoso corazón y gran profesional. Te quiero, respeto y valoro mucho @jhairsala ❤️ Muchos felicidades que vengan muchos años más, siempre lo mejor para ti y tu hermosa familia. Dios los proteja, cuide y bendiga siempre!", se ve que escribió Paula.

¿Quién es Jhair Sala?

Jhair Sala es un productor musical peruano que vive en Nueva York y está ligado a la escena urbana y latina. Ha sido nominado en dos oportunidades a los premios Grammy y cuenta con reconocimientos por su trabajo en la música. En redes sociales tiene una comunidad que sigue de cerca sus proyectos y colaboraciones.

En conclusión, la cercanía entre Paula Arias y Jhair Sala ha generado comentarios y especulaciones, alimentadas por imágenes, mensajes y recuerdos del pasado que no pasaron desapercibidos. Sin una confirmación oficial por parte de los involucrados, el tema queda, por ahora, en el terreno de los rumores, mientras el público y la farándula siguen atentos a cualquier señal que aclare su vínculo.