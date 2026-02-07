Paula Arias deja atrás la polémica con Kate Candela: "Estoy tranquila, puedo seguir trabajando"

Paula Arias decidió dar por terminado el tema que la enfrentó mediáticamente con Kate Candela. La líder de Son Tentación fue clara al señalar que no volverá a hablar del asunto y que hoy se siente en paz, enfocada solo en su trabajo y en los nuevos proyectos musicales que vienen para su agrupación.

Paula Arias da por cerrado el conflicto

La cantante Paula Arias fue abordada por las cámaras del programa "Más Espectáculos", donde dejó en claro que el tema con Kate Candela ya no forma parte de su presente. Sin entrar en polémicas ni responder a versiones cruzadas, Paula prefirió poner punto final a todo lo ocurrido.

Según explicó, no se llegó a un acuerdo sobre los pagos de liquidación, pero eso no es algo que la tenga intranquila. Por el contrario, aseguró que su conciencia está limpia y que no siente culpa por lo sucedido. Durante la entrevista, Paula Arias se mostró firme y serena al hablar del tema. Con palabras directas, dejó claro que no piensa seguir dando explicaciones ni alimentar más comentarios.

"Cerrado. No tengo nada que decir, no tengo nada que comentar, es otro año, estoy tranquila", expresó en un primer momento, marcando distancia total con la polémica.

Luego, la artista reforzó su postura y explicó por qué puede seguir adelante sin ningún peso encima. Sus declaraciones fueron tomadas por muchos como el cierre definitivo de una etapa que generó varios titulares en la farándula local.

"Uno cuando sabe el tipo de persona, cabeza y ser humano que es, puedo seguir trabajando tranquila sin necesidad de sentirme mal ni culpable de nada", añadió, dejando en claro que se mantiene firme en su posición.

Enfocada en el trabajo y nuevos proyectos

Cuando la reportera le comentó que se le notaba tranquila, incluso "durmiendo tranquila", Paula respondió con naturalidad. Aprovechó para contar en qué está enfocada en su trabajo, actualmente.

"Bueno, ni duermo. Estoy grabando, con los muchachos, estamos ensayando", contó entre risas, dejando ver que su agenda está bastante cargada.

Además, adelantó que Son Tentación se prepara para una presentación especial este fin de semana. Aseguró que su show tendrá varias sorpresas para su público.

"Vamos a tener una presentación este sábado muy hermosa, muy buena. Va a haber muchas sorpresas", señaló, sin dar más detalles.

En conclusión, Paula Arias dejó claro que la polémica con Kate Candela es un capítulo cerrado en su vida. Sin ánimos de confrontación, la cantante aseguró que está tranquila, con la conciencia limpia y totalmente enfocada en su carrera musical. La líder de Son Tentación apuesta por el trabajo, los ensayos y las nuevas presentaciones, demostrando que su prioridad hoy es la música y su público.