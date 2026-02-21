RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡En pleno en vivo!

Samahara Lobatón y Youna se besan en pleno live y desatan furor en redes (VIDEO)

Samahara Lobatón y Youna protagonizaron un inesperado beso frente a miles de seguidores. El momento se volvió viral en TikTok y reavivó rumores de reconciliación.

Samahara Lobatón y Youna sorprenden con beso en live desde EE.UU.
Samahara Lobatón y Youna sorprenden con beso en live desde EE.UU. (Composición Karibeña)
21/02/2026

Samahara Lobatón y Youna volvieron a ser el centro de la farándula luego de protagonizar un inesperado beso durante una transmisión en vivo desde Estados Unidos. El momento sorprendió a miles de seguidores que estaban conectados al live y rápidamente el clip se volvió viral en redes sociales.

Samahara Lobatón y Youna protagonizan beso en pleno live 

La influencer Samahara Lobatón viajó a Estados Unidos junto a su hija para reencontrarse con Youna, y desde entonces ambos han estado apareciendo juntos en varias transmisiones en vivo. Su cercanía frente a cámaras, las bromas y el ambiente relajado que comparten han llamado mucho la atención del público, que no deja de comentar sobre su vínculo.

Durante uno de los lives en TikTok, los seguidores les propusieron un reto en pleno en vivo. Samahara y Youna aceptaron el juego y, al finalizar, sellaron el momento con un beso en la boca que generó euforia inmediata entre quienes seguían la transmisión.

@humildadclips Samahara y Youna se besan #samaharalobaton #samahara #youna #beso #fyp ♬ sonido original - HumildadClips

El gesto fue corto, pero suficiente para que el video se difunda rápidamente en TikTok e Instagram. Muchos usuarios destacaron la complicidad que ambos mostraron y la naturalidad con la que se desenvolvieron frente a cámaras, lo que volvió a alimentar los rumores de reconciliación.

En redes sociales se repitieron comentarios como: "Estos juegos terminarán enamorándolos", "Qué lindos se ven, bendiciones para su bebé", "Se nota que hay química" y "Qué bonito momento", reflejando el entusiasmo de los seguidores por este acercamiento.

Samahara aclara su situación sentimental

Pese al beso y a las constantes apariciones juntos, Samahara Lobatón ya había sido clara antes de su viaje sobre su presente amoroso. La influencer descartó una reconciliación sentimental y marcó distancia sobre su situación actual.

En declaraciones previas, afirmó: "Con nadie no voy a regresar, estoy soltera, este es mi año", dejando en claro que su prioridad no es retomar una relación amorosa en este momento.

Además, explicó que su cercanía con Youna se debe principalmente al vínculo que mantienen como padres y a la amistad que han conservado con los años. El reencuentro en Estados Unidos, las salidas y los lives forman parte también del contenido que ambos comparten para redes sociales.

Mientras tanto, cada transmisión que realizan juntos sigue generando miles de vistas, comentarios y reacciones. Su forma de interactuar, entre risas y confianza, ha sido vista por muchos fans como una señal de que aún existe cariño entre ambos.

En conclusión, el beso en vivo entre Samahara Lobatón y Youna sorprendió a sus seguidores y volvió a encender los rumores sobre una posible reconciliación. Sin embargo, la influencer ha reiterado que está soltera, mientras el público sigue atento a cada aparición que ambos protagonizan en redes sociales.

