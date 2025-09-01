Juan Morelli sobre un posible matrimonio con Luciana Fuster: "Esas ya son palabras serias"

Luciana Fuster vivió una noche especial durante su debut como conductora del Miss Grand Perú, certamen de belleza que se desarrolló en Lima. La modelo estuvo acompañada de su pareja, el productor musical colombiano Juan Morelli, quien no ocultó la admiración y el orgullo que siente por ella.

Juan Morelli habló sobre Luciana y el matrimonio

En medio de la emoción de la gala, Morelli fue abordado por las cámaras de 'América Hoy' y compartió detalles de cómo vive su relación con la exchica reality. Durante la entrevista, el productor colombiano destacó lo importante que resulta apoyar a Luciana en cada paso de su carrera.

"Acompañándola en lo que se puede y poder aportar en todo lo que está a mi alcance. Es una responsabilidad que tengo que cuidar a esa hermosa mujer y todo lo que esté en mis manos para hacerla feliz lo haré. Escoger una sola cosa es imposible, todos estamos claros de lo que Luciana tiene y soy un hombre afortunado", expresó el productor.

No obstante, la conversación también incluyó una pregunta sobre el futuro de su relación y la posibilidad de llegar al matrimonio. Frente a ello, Morelli no se mostró evasivo y dejó en claro sus intenciones.

"Sí, por supuesto. Bueno, eso ya son palabras serias, pero por ahora a disfrutar y gozar. Como te digo, estamos paso a paso", comentó, dejando abierta la posibilidad de que en un futuro cercano decidan dar ese gran paso.

El orgullo de Morelli en redes sociales

Las muestras de apoyo hacia Luciana no solo quedaron en la entrevista, ya que Morelli utilizó su cuenta oficial de Instagram para resaltar el desempeño de su novia durante la final del Miss Grand Perú. El productor compartió una imagen de Luciana en plena gala con un mensaje contundente:

"Orgulloso de ti siempre, mi amor".

Por su parte, Luciana Fuster no dudó en responder con la misma intensidad y a través de sus redes sociales publicó una tierna fotografía junto a Morelli. La modelo escribió:

"El amor mío", dejando en claro que la relación atraviesa un gran momento y que ambos se apoyan en sus respectivos proyectos profesionales.

Juan Morelli y Luciana Fuster gritan su amor en redes.

En conclusión, el debut de Luciana Fuster como conductora del Miss Grand Perú no solo significó un nuevo logro en su carrera, sino también una oportunidad para mostrar el sólido respaldo de su pareja, Juan Morelli. Entre declaraciones de amor, planes a futuro y mensajes públicos de admiración, la pareja consolidó su imagen frente a los reflectores.