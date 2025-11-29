Milett revela que no tiene apuro en casarse con Tinelli y no perdonaría una traición: "Creo en el amor"

¡Habla sin filtros! Milett Figueroa contó que vive un gran momento sentimental junto a Marcelo Tinelli, pero aclaró que no tiene prisa por casarse. Además, sorprendió al confesar que no perdonaría jamás una traición y explicó sus razones.

Milett Figueroa aclara que no tiene apuro en boda con Marcelo Tinelli

La modelo y actriz peruana Milett Figueroa volvió a referirse a su relación con el conductor argentino Marcelo Tinelli y dejó en claro que, aunque están en un gran momento, no tiene apuro en casarse. Además, confesó que no perdonaría una traición amorosa, porque cree firmemente en la fidelidad y en el amor verdadero.

Durante una entrevista para el programa "Arriba mi gente", Milett se mostró relajada y enamorada, pero sin presiones sobre el futuro. La artista aseguró que vive su relación con calma y madurez, disfrutando el presente sin pensar tanto en lo que vendrá.

"Bueno, la verdad que disfrutando cada momento, sin apuro de nada. Particularmente no tengo ningún tipo de apuro en casarme, disfrutando de la relación. Ya sin querer queriendo ya llegamos a los tres años. Así que, bueno, feliz, no lo pensé así, pero se dio así", expresó la modelo.

Milett recordó que su historia con Tinelli nació de manera inesperada, pero con el tiempo se fortaleció. Ahora, su vínculo se basa en el respeto, el cariño y la confianza mutua.

En los últimos meses, algunos portales y redes sociales difundieron rumores sobre una supuesta crisis o separación entre Milett y Tinelli. Sin embargo, la propia modelo desmintió tajantemente los comentarios y explicó que cada vez que viene a Perú por trabajo, los rumores vuelven a aparecer.

"Yo ya estoy acostumbrada a que nos separen cada vez que vengo a trabajar a Lima o a ver a mi familia. Estamos bien, estamos juntos, yo lo sigo apoyando en todo y bueno, estamos muy bien la verdad", aclaró Milett con una sonrisa.

La actriz también contó que ambos se entienden y apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales. Esto, según ella, ha sido clave para mantener viva la relación a pesar de la distancia.

No perdonaría una infidelidad

Uno de los momentos más comentados de la entrevista fue cuando Milett fue consultada sobre la posibilidad de perdonar una traición. Sin dudarlo, la modelo fue directa y firme con su respuesta.

"No, eso sí soy completamente tajante. (¿Y lo sabe?) Sí, por supuesto, y ya desde el principio de la relación. Y además porque yo he estado ocho años soltera justamente porque yo creo en el amor y si no, diría bueno, pareja abierta", dijo Milett.

La artista aprovechó para aclarar que no tiene una relación abierta con Marcelo Tinelli, como algunos medios internacionales insinuaron en su momento. La modelo quiso dejar clara su postura frente a las especulaciones y mostrarse segura de sus creencias.

"Bueno, la verdad yo no aceptaría una pareja abierta, yo no sé de ninguna manera porque yo soy bien tradicional aunque no parezca", afirmó la modelo.

Además, explicó por qué cree que la fidelidad sí existe y que los pensamientos influyen en lo que ocurre en una relación. También profundizó en su visión sobre las relaciones, resaltando la importancia de la confianza y el atraer cosas con el pensamiento.

"Yo soy muy creyente de la fidelidad porque, a pesar de que digan que los hombres son infieles o que todos los hombres te van a dañar, yo la verdad que no tengo esa creencia. Porque uno lo que cree pasa y sucede, y si tú estás llamando a la infidelidad todo el tiempo, lo llamas", reflexionó Milett.

En conclusión, Milett Figueroa dejó en claro que vive un amor maduro y tranquilo con Marcelo Tinelli, sin presiones de boda por ahora. También reafirmó su fe en la fidelidad y en el amor sincero. Afirmó con convicción que cree en el amor, demostrando que su historia con Tinelli sigue firme, lejos de los rumores y llena de confianza.