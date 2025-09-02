Jonathan Maicelo niega haber llorado frente a Milena Zárate y lanza: "Parece cómica ambulante"

Jonathan Maicelo salió al frente tras las confesiones de Milena Zárate en "El Valor de la Verdad". El chalaco se comunicó vía telefónica con el programa "La Noche Habla" para aclarar varios puntos y negar tajantemente que alguna vez lloró frente a la colombiana, como ella aseguró en televisión.

Jonathan Maicelo tilda a Milena como "cómica ambulante"

El exboxeador Jonathan Maicelo no se quedó callado tras las fuertes confesiones que Milena Zárate hizo en "El Valor de la Verdad". El exboxeador se comunicó con el programa "La Noche Habla" para dar su versión de los hechos y negó rotundamente haber llorado frente a la colombiana.

Milena contó en "El Valor de la Verdad" que la esposa de Maicelo la habría contactado para preguntarle si pasaba algo entre ellos, a lo que ella respondió con una mentira para protegerlo. Esta declaración encendió las alarmas, pero Maicelo se mostró indignado y respondió con dureza.

"(Parece) una cómica ambulante hablando de esa vaina", lanzó el chalaco en tono molesto. Además, dijo que lo que Milena contó es imposible: "¿Cómo ella se comunicó con la mamá de mi hijo? Nadie tiene su teléfono. Nadie", comentó Maicelo, asegurando que su expareja no usa redes sociales y por eso no pudo existir tal contacto.

¿Hubo encuentros? Milena señaló que Maicelo nunca la llevó a Nueva York, pero si habrían coincidido. El deportista admitió que se cruzaron en dos ocasiones, pero aclaró que no pasó nada.

"Ella fue a una pelea, yo ya había salido del ring y en ese momento estábamos saliendo. La segunda vez ya no teníamos nada, éramos amigos. Estaba tan enfocado en mi pelea que no nos vimos. Solo la vi de lejos en la conferencia de prensa, no hubo ningún acercamiento", explicó.

Incluso habló del famoso jacuzzi que ella mencionó en EVDLV y negó que Maicelo haya pasado a su cuarto. El exboxeador dejó entrever que sí lo hizo.

"Yo me he quedado ahí varias veces en su casa, en su momento. ¿Cómo sé que tiene un jacuzzi en su cuarto?", dijo con ironía.

Maicelo niega haber llorado frente a Milena Zárate

Uno de los momentos más polémicos en el sillón rojo ocurrió cuando Milena reveló que Maicelo llegó a pedirle perdón entre lágrimas. La colombiana aseguró que el exboxeador lloró con tal de conseguir una nueva oportunidad con ella.

"(¿Te pidió perdón, Maicelo, con lágrimas en los ojos?) Sí. (Verdad) Fue a mi casa y Maicelo me dijo que por favor lo disculpara, que le diera una oportunidad. Quería que retomáramos lo que se había dejado ahí", reveló la colombiana, luego que el polígrafo confirmara que dijo la verdad.

Sin embargo, Maicelo negó todo y hasta se burló de esa versión. Aclaró que no se involucró sentimentalmente cuando salía con Milena y recalcó que no es actor de cine como para fingir llorar.

"Estaba soltero, estaba saliendo de una ruptura con la madre de mi hijo. Entonces mi corazón no estaba para nadie. ¿Que yo lloré? ¿Dónde voy a llorar? Ni que fuera actor de cine para llorar", respondió tajante.

En definitiva, mientras Milena insiste en que hubo más que una amistad, Jonathan se mantiene firme en negar cualquier relación profunda con ella. Sus declaraciones dejaron claro que no piensa admitir lo que considera "inventos". La polémica sigue creciendo y, aunque uno niega y la otra asegura, la historia está lejos de terminar. Como siempre, es el público el que sacará sus propias conclusiones.