Hijo de Manolo Rojas se quiebra al cantarle y le hace emotiva promesa: "Voy a ser el soporte de mi familia"

La partida del comediante Manolo Rojas sigue generando conmoción en su entorno cercano. A una semana de su fallecimiento a los 63 años por un ataque cardíaco, su familia aún no asimila la pérdida. En este contexto, su esposa e hijos acudieron al homenaje en "El Reventonazo de la Chola", donde protagonizaron momentos de gran emoción.

Hijo de Manolo Rojas se quiebra en homenaje

El set de televisión que alguna vez compartió con figuras como Ernesto Pimentel y Fernando Armas se convirtió en el escenario de una despedida simbólica. Sus hijos llegaron para rendirle tributo, pero fue Manuel Rojas quien conmovió al público al no poder contener las lágrimas.

Durante el homenaje, el joven interpretó el tema "Vamos a darnos tiempo", de José José, pero la emoción lo sobrepasó en plena presentación. Con la voz entrecortada, recordó el rol fundamental que su padre tuvo en su vida personal y profesional.

"Él era un mentor, consejero para todo, muy leal, siempre predispuesto a atender a todos, a él solo le nacía ser un buen compañero. A todos trataba con amabilidad. Ha hecho grandes cosas en el cine, la televisión", dijo.

En medio del dolor, también asumió públicamente una responsabilidad que, según explicó, su padre siempre le inculcó. Frente a cámaras y acompañado de su madre y hermana, hizo una promesa que marcó uno de los momentos más impactantes de la noche.

"En estos momentos, he tenido que ser el hombre de la casa, como siempre quiso. Él confiaba de mí, estaba muy orgulloso y me aconsejaba. Compartíamos mucho y ahora, aquí frente a mi madre y a mi hermana me quiero mantener firme con la promesa de que las voy a cuidar y voy a ser el soporte de mi familia", remarcó.

Esposa de Manolo Rojas recuerda su historia de amor

Otra de las escenas más conmovedoras fue protagonizada por Marisol Alayo, viuda del artista, quien no pudo contener el llanto al hablar del hombre con el que compartió gran parte de su vida. Su testimonio evidenció el profundo vínculo que los unía desde muy jóvenes.

"Nunca me voy a olvidar que es, fue y será el amor de mi vida. Nos conocimos cuando yo tenía 15 años. A los 16 tuve a mi hija y siempre estuve pendiente de él. La verdad que a mí me ha chocado bastante no lo puedo creer para mí es un sueño yo pienso que lo voy a ver que salió a trabajar, se fue viajar y regresa de verdad que no o sea no puedo creerlo."

Sus palabras reflejaron la dificultad de aceptar la partida del comediante, una situación que, según confesó, aún le resulta imposible de procesar. La viuda también compartió uno de los pedidos más personales que le hizo a su esposo en vida, lo que intensificó la carga emocional del momento.

"No lo acepto tampoco porque... Es bien difícil porque yo le dije que nunca me dejará sola, porque yo no voy a poder con mis hijos", dijo entre lágrimas.

@rkt696 Esposa de Manolo Rojas rompió en llanto al recordar promesa ♬ sonido original - rkt696

En conclusión, el homenaje en televisión dejó en evidencia el cariño que rodeaba a Manolo Rojas, tanto en el ámbito artístico como en el personal. Sus compañeros, amigos y familiares coincidieron en destacar su calidad humana, su profesionalismo y su legado en el humor peruano.