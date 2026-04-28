Angie Arizaga aclara si perdonaría una infidelidad de su pareja: "No creo que sea capaz"

La farándula peruana ha estado marcada por recientes casos de infidelidad, especialmente entre figuras de realities. En ese contexto, Angie Arizaga fue consultada sobre qué haría si su pareja y padre de su hijo le fuera infiel, generando expectativa por su respuesta.

¿Angie Arizaga perdonaría una infidelidad?

El ampay en Argentina de Said Palao y Mario Irivarren con mujeres ha generado diversas reacciones en la farándula local. En ese contexto, el pódcast 'Q' Bochinche!' difundió las declaraciones de Angie Arizaga, quien fue consultada sobre si permitiría que su pareja asista a este tipo de reuniones pese a estar en una relación.

"Yo la verdad le he dicho que él puede hacer lo que quiera, él y yo somos libres dentro de la relación, siempre y todo con respeto. Yo le dije: amor ¿tú irías? y me dijo que no. Yo con eso estoy bastante tranquila. Y si tuviera que ir, hay mucha confianza en la relación", respondió la modelo.

Ante ello, la prensa le preguntó si sería capaz de perdonar una infidelidad. La exintegrante de 'Esto es guerra' señaló que no cree que su pareja llegue a ese punto, especialmente por la etapa que atraviesan tras más de cinco años de relación, su reciente compromiso y la llegada de su hijo.

"No creo que sea capaz de arruinar lo que hemos construido con tanto amor y nuestro Matteito (su hijo)", sentenció.

@instarandula Angie Arizaga habla sobre el ampay en Argentina y asegura que confía en Jota Benz. ♬ sonido original - Instarandula

Angie Arizaga anunció su compromiso

A inicios de 2026, Angie Arizaga anunció su compromiso con su pareja tras una romántica pedida de mano en Roma. La pareja, recordada por su participación en 'Esto es Guerra', eligió la capital italiana para dar este importante paso en su relación. La noticia fue compartida a través de una publicación que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

En las imágenes difundidas, ambos aparecen vestidos de blanco mientras el exchico reality se arrodilla frente a ella a las afueras del Coliseo Romano, en una escena marcada por el romanticismo del lugar.

"Si, si, si !! Y mil veces sí ! Ni en el mejor de mis sueños me esperé esta sorpresa, eres lo mejor que me ha pasado y estoy feliz de saber que tendré toda mi vida contigo. Gracias por amarme tan bonito. Te amo 30/12/25", escribió la influencer.

En conclusión, Angie Arizaga dejó en claro que confía plenamente en su pareja y que no considera posible una infidelidad en su relación, resaltando la solidez del vínculo que han construido a lo largo de los años y la etapa familiar que atraviesan junto a su hijo.