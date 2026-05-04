Pesaba 320 kilos y hoy lucha por su vida: El drama de Luis Montenegro para sobrevivir

La vida de Luis Montenegro cambió drásticamente hace ocho años. Lo que comenzó como un aumento progresivo de peso se convirtió en una pesadilla que lo mantuvo postrado en una cama durante tres años, llegando a alcanzar la alarmante cifra de 320 kilos.

El origen de la subida de peso

A sus 33 años, Luis Montenegro recuerda que hace ocho años su peso era de 110 kilos. Sin embargo, una ruptura sentimental lo sumergió en una ansiedad depresiva; aunque buscó ayuda profesional, los fármacos recetados le provocaron un hambre incontrolable, agravando su situación.

El golpe definitivo fue la pérdida de su madre, quien era su principal apoyo en medio de la crisis. Tras su muerte, los niveles de ansiedad de Luis Montenegro se dispararon por completo.

"Cuando murió, todo se me cayó encima. Ya no había nadie quien me controle porque ella era mi pilar", relató conmovido.

La situación de Luis Montenegro llegó a un punto crítico donde su vida pendía de un hilo. Durante su estancia de siete meses en el Hospital Dos de Mayo, enfrentó momentos de terror, sufrió un paro cardiorrespiratorio y permaneció entubado durante 28 días.

Peruano pesa 330 kilos. Fuente: Arriba mi gente pic.twitter.com/thqz6H942G — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) May 4, 2026

Con el fin de ser intervenido quirúrgicamente, Luis Montenegro se sometió a un régimen de dietas y suplementos hasta alcanzar el peso requerido para una manga gástrica, cirugía donde le redujeron el 80% del estómago. No obstante, su meta es perder 50 kilos más para acceder a un bypass gástrico, procedimiento que le permitiría llegar a su peso ideal.

Ayuda para Luis Montenegro

A pesar de su progreso, Luis Montenegro aún permanece en cama las 24 horas del día. Su hermana, quien se ha convertido en su ángel guardián y cuidadora a tiempo completo, lidera una campaña para conseguir una silla de ruedas bariátrica.

"Mi objetivo es verlo caminar, que vuelva a ser el de antes. Él es fabricante de espadas, quiere retomar nuevamente eso. Por eso estoy pidiendo apoyo de una silla bariátrica para por lo menos sacarlo al sol porque son tres años que él lleva postrado en una cama", afirmó ella con esperanza.

Luis Montenegro no solo quiere recuperar su salud, sino también rescatar sus sueños. Ahora, con la depresión quedando atrás, tiene la mira puesta en retomar sus estudios de Ingeniería de Sistemas, carrera que dejó a medias debido a su condición física.

Asimismo, Luis Montenegro depende de vitaminas y suplementos para compensar su dieta actual. Estos medicamentos tienen costos elevados, sumando aproximadamente 1,200 soles mensuales, una cifra difícil de cubrir para una familia dedicada enteramente a su cuidado.

Hermana de Luis Montenegro pide ayuda.

En resumen, Luis Montenegro ha iniciado una batalla por su vida tras pesar 320 kilos. Si deseas colaborar con la adquisición de su silla bariátrica o el costo de sus medicamentos, puedes comunicarte directamente al 906 765 827.