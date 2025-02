Jaime Bayly revela porque le salió un bulto en su estómago: "Se presenta en personas con sobrepeso"

Jaime Bayly volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir una actualización sobre su estado de salud. Hace unos meses, el escritor y presentador expresó su preocupación tras descubrir un bulto en su estómago. Esto generó incertidumbre tanto en su familia como en su público, quienes esperaban conocer más detalles.

Su esposa, Silvia Núñez del Arco, confesó que su mayor temor era que se tratara de un tumor cancerígeno. La incertidumbre llevó a Bayly a buscar atención médica para determinar qué estaba ocurriendo. Desde entonces, sus seguidores han estado atentos a cada información que ha compartido sobre su salud en su canal de YouTube.

Tras someterse a una serie de exámenes médicos, Bayly finalmente obtuvo un diagnóstico que le brindó tranquilidad. Los especialistas descartaron la presencia de un tumor y aseguraron que no se trataba de una enfermedad grave. Además, señalaron que no era necesario someterse a una cirugía, lo que alivió la preocupación del escritor y su familia.

El diagnóstico final indicó que Bayly padece diástasis abdominal, una afección que suele presentarse en mujeres embarazadas y personas con sobrepeso. Aunque el escritor inicialmente temió lo peor, recibió la noticia con alivio y agradeció a los médicos por la evaluación.

"Para mi inmenso alivio no dijo nada malo y que no había nada qué operar (...) Lo que tengo no es ni siquiera una hernia, es una diástasis abdominal (...) Este mal menor suele presentarse, sobre todo, en mujeres embarazadas y personas con sobrepeso", dijo en su canal de YouTube.