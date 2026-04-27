Leslie Shaw no descarta hacer las paces con Marisol: "Si me la encuentro, trataría de conversar con ella"

Leslie Shaw sorprendió al dejar atrás las peleas del pasado y hablar con otra actitud sobre Marisol, con quien protagonizó más de un enfrentamiento. La rubia reapareció en el programa "América Hoy" y, contra todo pronóstico, aseguró que ya no tiene ningún problema con la 'Faraona'. Incluso, dejó abierta la posibilidad de una reconciliación.

Leslie Shaw sorprende al elogiar y defender a Marisol

La cantante Leslie Shaw dejó atrás las peleas y sorprendió al hablar con calma sobre Marisol, con quien tuvo más de un cruce en el pasado. La rubia reapareció ante las cámaras de "América Hoy" y, lejos de las polémicas, mostró otra actitud. Incluso, no descartó hacer las paces con la llamada 'Faraona', algo que ha dado mucho de qué hablar.

Durante la entrevista, Leslie fue consultada sobre el presente de Marisol en la música, especialmente ahora que la 'Faraona' incursionó en el género urbano, donde ella ya había trabajado antes. Lejos de criticarla, la cantante respondió con buena vibra y mostró apertura frente a esta nueva etapa.

"¡Regio! ¡Está bien! (La han comparado hasta con Ivy Queen. ¡Imagínate!) Ivy Queen tiene hasta el día de hoy... ahorita le acaban de dar su premio... ¡Regio! Me encanta", comentó.

Sus palabras llamaron la atención porque en el pasado no dudaba en lanzar indirectas. Esta vez fue todo lo contrario. Además, Leslie sorprendió al salir en defensa de Marisol cuando se mencionaron comentarios sobre su físico.

"¡Pero así somos las chicas! Somos así, o sea, hay épocas que estamos flaquitas, y hay épocas que... Las hormonas también. Ella es súper joven, yo creo que ella puede hacer lo que quiera. Yo creo que los prejuicios, ya no", expresó, dejando claro que no está de acuerdo con los ataques y que prefiere una postura más empática.

No descarta amistarse con ella

Lo más fuerte llegó cuando habló directamente de su relación con Marisol. Leslie sorprendió al asegurar que no guarda rencores y accedería a hablar con ella para reconciliarse.

"Si me la encuentro y la tengo en la cara. Trataría de conversar con ella y explicarle, tal vez fue un malentendido, un teléfono malogrado. No tengo idea, pero yo no tengo ningún sentimiento feo hacia nadie", dijo.

Esta frase ha sido una de las más comentadas, ya que abre la posibilidad de una reconciliación. Para muchos, este nuevo lado de Leslie Shaw marca una etapa distinta. De ser una de las figuras más polémicas, ahora se muestra más tranquila y abierta al diálogo.

En conclusión, Leslie Shaw abrió la puerta a una posible reconciliación con Marisol y mostró una actitud más madura frente a los conflictos. La cantante dejó claro que quiere dejar atrás las peleas y apostar por la tranquilidad. Por ahora, no hay un acercamiento concreto, pero el cambio de postura ya está dando de qué hablar en la farándula.