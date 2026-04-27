Marisol sorprende al hablar de Pamela Franco tras polémica: "No tengo problemas con nadie"

Marisol dejó a más de uno sorprendido luego de pronunciarse sobre Pamela Franco tras los rumores de enfrentamiento que venían sonando hace tiempo. Esta vez, lejos de cualquier indirecta, la artista se mostró tranquila y con buena actitud frente a las cámaras de "América Hoy". Incluso, no dudó en enviarle buenos deseos tras el reciente estreno musical de Pamela Franco junto a Melanie Martínez.

¿Marisol quiere reconciliarse con Pamela Franco?

La cantante Marisol dejó con la boca abierta a más de uno al pronunciarse sobre Pamela Franco y asegurar que ya no existe ningún tipo de problema entre ellas. Durante mucho tiempo se habló de supuestas indirectas y tensiones, pero ahora la popular artista decidió ponerle punto final a todo eso. Frente a cámaras, se mostró tranquila y hasta con buena vibra hacia sus colegas.

Todo ocurrió cuando la cantante fue abordada por el programa "América Hoy" durante un evento en homenaje al humorista Manolo Rojas. Ahí, le preguntaron directamente por la nueva canción de Pamela Franco junto a Melanie Martínez. Lejos de incomodarse, Marisol respondió con total calma.

"Mientras sea música y haya producción. Bienvenido sea para todos, en general", comentó la reconocida cantante de cumbia.

Pero lo que más llamó la atención fue su respuesta sobre cualquier posible conflicto. Con sus palabras, dejó en claro que no guarda rencores y que prefiere enfocarse en lo positivo.

"Claro, yo no tengo problemas con nadie, ¿no? Definitivamente yo no tengo problemas con nadie. Yo les deseo lo mejor a ellas y a todas, todas las mujeres, todos los varones que, bueno, que se lancen a hacer nuestro género maravilloso", dijo sin dudar.

@ameg_pe 27.04.26 | ¿Paz y amor? Marisol sorprende al hablar de Pamela Franco tras polémica. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Estas palabras no pasaron desapercibidas, ya que en el pasado se hablaba de una supuesta rivalidad entre Marisol y Pamela Franco, incluso con menciones indirectas relacionadas al futbolista Christian Cueva. Sin embargo, ahora todo indica que esa etapa quedó atrás. La cantante dejó claro que prefiere enfocarse en su carrera y en el crecimiento de la música.

Eso sí, cuando le preguntaron por el videoclip y la canción de Pamela Franco y Melanie Martínez, fue sincera y directa. Admitió que aún no ha visto "Que no me provoque" y prefirió no opinar sin conocer el material.

"(¿Qué tal te pareció la canción, el videoclip?) No lo he visto. Te mentiría", respondió, sin querer inventar una opinión.

Llena de elogios a Melanie Martínez

A quien sí destacó fue a Melanie Martínez, quien también participa en el tema. Marisol no dudó en resaltar su talento y su llegada a la cumbia.

"Yo sé que, hasta donde he escuchado, ella canta muy bien y me da mucho gusto que ahora esté incursionando en la cumbia. El mercado hay para todos y me parece muy bien", comentó.

Además, aprovechó para enviar un mensaje a otros artistas y motivar a que más personas se sumen al género. Resaltó que siempre hay espacio para nuevos talentos en la cumbia.

"Así como ella, ojalá se animen otras personas más que también tengan su voz bonita. Ojalá se animen a cantar porque la música es compartir, es maravillosa", agregó.

¿Se viene algo juntas?

Tras este giro inesperado, muchos fans ya se preguntan si esta buena onda podría terminar en una colaboración musical entre ellas. Por ahora no hay nada confirmado, pero el ambiente parece más tranquilo que nunca. La tensión quedó atrás y ahora reina el respeto.

En conclusión, Marisol dejó en claro que las diferencias con Pamela Franco quedaron en el pasado y que hoy apuesta por la buena vibra dentro de la cumbia. Con un mensaje de respeto y apertura, la cantante demuestra que prefiere enfocarse en la música antes que en polémicas.