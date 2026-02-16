Sin Bandera estaría dispuesto a grabar "Entra en mi vida" con Grupo 5: "Hagamos una cumbia"

Sin Bandera es un dueto de balada y pop que está en un nuevo tour por sus 25 años de trayectoria musical. Ahora, revelaron que les gustaría grabar una colaboración musical con Grupo 5.

¿Grabará un tema con Grupo 5?

Durante una entrevista con 'Más Espectáculos', Sin Bandera estuvo contando algunos detalles de su nueva gira y álbum que lanzaron. Así mismo, revelaron que les gustaría grabar un tema con un grupo peruano y en una versión cumbia.

"Si tendrían que hacer una nueva versión de 'Entra a mi vida' con un artista peruano ¿Con quién sería?" "Pues con Grupo 5, hagamos una cumbia. Son muy buenos amigos, los quiero mucho y mando un fuerte beso a Christian Yaipén, a su familia, y a todos los chicos, sus hermanos Yaipén. Estaría bueno una cumbia de 'Entra en mi vida', claro", expresó Noel Schajris.

El artista Noel Schajris, es quien ha estado más tiempo en Perú participando como jurado en programas de TV, pero también compartiendo con otros artistas como con Christian Yaipén de Grupo 5. Anteriormente, grabaron un tema juntos y por ello, recalcó el deseo de grabar una cumbia nuevamente.

"Hay una canción que hice con ellos hace unos años que 'Eres mi bien' que la reversionaron, por decirte uno porque seme viene muchos más", agregó.

Sobre Sin Bandera

Sin Bandera es un influyente dúo de baladas románticas y pop latino formado en el año 2000 en la Ciudad de México. El grupo está integrado por el cantautor mexicano Leonel García y el argentino Noel Schajris.

Se separaron en 2008 con una gira de despedida. Sin embargo, regresaron en 2015 para la gira "Una Última Vez" y posteriormente participaron en el tour "4 Latidos" junto al grupo Camila. El dúo está celebrando 25 años de trayectoria con el lanzamiento de su nuevo álbum titulado "Escenas" y una gira internacional homónima.

El 28 de marzo, el dueto estaría llegando a Lima para realizar este ansiado concierto como parte de su nuevo tour, que se realizaría en la Costa 21. En el Perú, cuentan con un gran grupo de seguidores, que esperan su llegada.

De esta manera, Sin Bandera estaría regresando dentro de pocas semanas al Perú para su concierto y reveló en una entrevista y desea grabar un tema musical al ritmo de la cumbia. Según contaron en una entrevista, les gustaría grabar "Entra a mi vida" junto a Grupo 5.