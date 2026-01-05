Samahara Lobatón sorprende al ofrecer cuenta con 70 mil seguidores: "Gente seria"

Samahara Lobatón volvió a generar revuelo en redes sociales tras anunciar que tiene disponible una cuenta de Instagram con 70 mil seguidores. La influencer, hija de Melissa Klug, utilizó sus historias para promocionar esta oportunidad.

Samahara Lobatón ofrece cuenta con miles de seguidores

Samahara Lobatón anunció, una vez más, la venta de una cuenta de Instagram con miles de seguidores. La influencer utilizó sus redes sociales para ofrecer un perfil con 70 mil seguidores, dirigido especialmente a mujeres que quieran arrancar el año con un emprendimiento o un blog personal.

La hija de Melissa Klug compartió una imagen donde aparece tomándose una selfie frente al espejo de un ascensor. En la foto se le ve relajada, con un top amarillo y jean, mientras sostiene su celular. Sobre la imagen colocó un mensaje promocional claro y directo.

"Arranca el año con tu emprendimiento o tu blog", se lee en la parte superior de la publicación, llamando la atención de sus seguidoras que buscan crecer en redes sociales.

Samahara Lobatón ofrece cuenta de Instagram de 70 mil seguidores. (Instagram)

Luego, Samahara dio más detalles sobre la cuenta que está ofreciendo. La influencer dejó en claro que no se trata de cualquier venta.

"Chicas tengo disponible un ig con 70 mil seguidores. Gente seria y realmente interesada, no sapos", escribió, usando su estilo frontal y sin filtros.

No es la primera vez que vende una cuenta

Esta no es la primera vez que Samahara Lobatón decide vender una cuenta de redes sociales. Meses atrás, ya había ofrecido otra cuenta de Instagram que contaba con casi 90 mil seguidores, la cual finalmente fue comprada por una emprendedora ecuatoriana.

La nueva dueña de la cuenta contó su experiencia en un video que luego fue difundido por portales de espectáculos. En ese clip, agradeció públicamente a la influencer. La emprendedora también explicó que no fue una decisión fácil, ya que tenía otras responsabilidades económicas. Aun así, decidió apostar por su negocio.

"Gracias a Samahara que me dio la oportunidad de adquirir esta cuenta. Créanme que lo que costó esta cuenta me la dejó económica para lo que ella estaba pidiendo", señaló. "Decidí agotar mis últimos recursos económicos porque tengo la fe en Dios de que voy a emprender", comentó.

El precio y las críticas en redes

Aunque en su reciente publicación Samahara no reveló el precio exacto de la cuenta con 70 mil seguidores, en ocasiones anteriores sí fue bastante clara con sus tarifas. En una de sus ventas más comentadas, anunció que pedía 4,500 dólares por una cuenta de Instagram con seguidores peruanos.

"Público peruano, seguidores 100% peruano. $4,500 mil USD. Solo interesados al DM", escribió en aquella oportunidad, generando una avalancha de reacciones en redes sociales.

Incluso, en noviembre de 2025, volvió a sorprender al ofrecer otra cuenta con 60 mil seguidores. El mensaje fue breve y directo.

"Se vende IG con 60 mil seguidores (orgánicos 100%). No sapos. 6 mil dólares", se leía en la publicación que hizo.

Estas publicaciones generaron debate entre usuarios, quienes cuestionaron los precios, mientras otros defendieron la venta señalando que se trata de una oportunidad para quienes quieren crecer rápido en redes.

La venta de cuentas con miles de seguidores se ha vuelto cada vez más común en el mundo digital. Muchas marcas y emprendedores prefieren comprar un perfil ya posicionado antes que empezar desde cero.

En conclusión, Samahara Lobatón volvió a llamar la atención al anunciar la venta de una cuenta de Instagram con miles de seguidores, una práctica que ya ha realizado antes. Su nuevo aviso no pasó desapercibido y generó opiniones divididas en redes sociales.