Parejas de Zambrano, Trauco y Peña toman radical decisión en redes tras grave denuncia

La grave denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña no solo ha sacudido al fútbol peruano, sino que también ha golpeado fuerte a su entorno más cercano. En medio del escándalo, la presión mediática y la ola de comentarios en redes, las parejas de los futbolistas decidieron tomar una decisión clara: proteger su privacidad y alejarse del ruido digital.

La situación se volvió viral en pocas horas y generó todo tipo de reacciones. Mientras el caso avanza en la justicia, ellas optaron por el silencio y por cerrar el acceso a su vida personal en redes sociales.

Parejas de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco reaccionan

Tras la denuncia de una joven argentina de 22 años, que señala a los tres jugadores por un presunto abuso sexual ocurrido en Montevideo, durante la pretemporada de Alianza Lima, las redes sociales explotaron. Comentarios, críticas, ataques y juicios públicos comenzaron a circular sin parar.

En este contexto, Marcia Succar (esposa de Carlos Zambrano), Camila (pareja de Sergio Peña) y Mariela Arévalo (prometida de Miguel Trauco) decidieron dar un paso al costado del ojo público y resguardar su tranquilidad, tomando medidas drásticas en sus cuentas personales.

Esposa de Carlos Zambrano y novia de Sergio Peña ponen privadas sus cuentas de Instagram. (Captura de pantalla)

La primera en actuar fue Marcia Succar, esposa de Carlos Zambrano. La joven decidió poner en privado sus cuentas de Instagram y TikTok, restringiendo los comentarios y el acceso a sus publicaciones. Hasta antes de la denuncia, Marcia solía compartir momentos familiares y escenas de su día a día, por lo que el cambio fue inmediato y notorio para sus seguidores.

Por su lado, Camila, pareja de Sergio Peña, tomó una decisión similar. Colocó su cuenta de Instagram en modo privado y limitó la visibilidad de su contenido. Con esta medida, busca evitar ataques, mensajes ofensivos y el acoso virtual que suele aparecer en casos de alta exposición mediática.

Prometida de Miguel Trauco restinge comentario en su cuenta de Instagram y borra fotos con el futbolista. (Captura de pantalla)

La reacción más fuerte fue la de Mariela Arévalo, prometida de Miguel Trauco. Ella no solo restringió los comentarios en su cuenta, sino que además eliminó todas las fotos en las que aparecía junto al futbolista. La joven había compartido públicamente su compromiso con Trauco en abril de 2025, pero ahora optó por el silencio total y el resguardo absoluto de su vida personal.

Investigación en curso y primeras reacciones

El caso ya está en manos de la justicia argentina y también es investigado en coordinación con autoridades de Uruguay. Mientras tanto, Alianza Lima decidió separar de manera preventiva a los jugadores implicados, marcando distancia institucional mientras se desarrollan las investigaciones.

Hasta el momento, el único futbolista que se pronunció públicamente de los tres señalados fue Sergio Peña. Él quien negó las acusaciones y aseguró que colaborará con la justicia.

"Niego tajantemente cualquier participación en los hechos delictivos que se mencionan en la denuncia. Soy plenamente consciente de la gravedad de la denuncia", señaló en su comunicado.

Además, agregó: "Estaré en todo momento a disposición de la justicia para esclarecer cualquier duda y colaborar en todo lo que sea necesario".

Comunicado de Sergio Peña

En conclusión, mientras la investigación avanza y se esclarecen los hechos, las parejas de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco han optado por tomar distancia del ojo público y priorizar su bienestar emocional. Su decisión refleja el fuerte impacto que este caso ha generado más allá del ámbito deportivo, evidenciando cómo la exposición mediática y la presión social afecta directamente a las familias.