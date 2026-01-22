Sergio Peña niega acusaciones tras grave denuncia de una joven: "Estaré a disposición de la justicia"

El periodista Javier Díaz reveló una denuncia de extrema gravedad que involucra a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. Ahora, Peña ha decidido dar un comunicado negando tajantemente haber participado en esta grave acusación que hizo una joven de 22 años.

Sergio Peña niega acusaciones

Por medio de sus redes sociales, Sergio Peña ha decidido pronunciarse tras la denuncia que puso una joven en su contra y dos de sus compañeros de fútbol. La pelotero ha decidido empezar su comunicado negando ser partícipe de aquellos hechos delictivos. Así mismo, condenó enérgicamente todo tipo de violencia pidiendo que el tema sea tratado de la manera más serie y cuidadosa posible.

"Niego tajantemente cualquier participación en los hechos delictivos que se mencionan en la denuncia. Soy plenamente consciente de la gravedad de la denuncia. Por ello, quiero expresar mi total respeto y empatía hacia la persona denunciante. Condeno enérgicamente cualquier forma de abuso o violencia contra la mujer; es un tema de máxima sensibilidad que debe ser tratado con la seriedad y el cuidado que merece", expresó.

Además, el futbolista ha comentado que se pone a disposición de la justicia para ayudar a resolver estos hechos. En otro momento, afirmó que se encuentra con calma porque sabe que no cometió ningún delito y confía en que la justicia actuará buscando la verdad.

"Estaré en todo momento a disposición de la justicia para esclarecer cualquier duda, y colaborar en todo lo que sea necesario, con la calma de quien sabe que no ha cometido ningún delito. Las autoridades competentes serán las encargadas de investigar y esclarecer los hechos. Confío en que la justicia actuará con la diligencia necesaria para llegar a la verdad y evitar un daño mayor a las personas involucradas", dijo.

Comunicado de Sergio Peña

Alianza Lima separó a jugadores involucrado s

Ante la gravedad de la acusación, Alianza Lima anunció la separación indefinida de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña mientras se esclarecen los hechos, medida que fue comunicada mediante un pronunciamiento oficial y que se reflejó en la ausencia de los futbolistas en el entrenamiento realizado en el estadio Alejandro Villanueva.

En el comunicado, el club informó que los jugadores afrontarán un proceso disciplinario conforme al reglamento interno, subrayando que la institución mantendrá total disposición para colaborar con las autoridades competentes.

De esta manera, Alianza Lima ha informado que apoyará a las autoridades competentes para esclarecer esta grave denuncia. Así mismo, el futbolista Sergio Peña ha negado todas las acusaciones y que estará apoyando a la justicia para encontrar la verdad.