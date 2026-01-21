Jesús Barco dedica emotivo mensaje a Melissa Klug y crecen rumores de reconciliación: "Estaré contigo en todo momento"

La relación entre Melissa Klug y Jesús Barco volvió a acaparar la atención del público luego de que el futbolista compartiera una publicación cargada de afecto hacia la empresaria, semanas después de su separación. Este gesto llega en medio de la difícil situación que atraviesa la familia de Klug, tras la agresión que habría sufrido su hija Samahara Lobatón por parte de Bryan Torres.

El mensaje de apoyo de Jesús Barco

Jesús Barco utilizó sus redes sociales para dedicar un mensaje emotivo a Melissa Klug, acompañado de una fotografía que refleja cercanía y cariño. En la publicación, el deportista destacó la fortaleza de la 'Blanca de Chucuito' y la admiración que le genera su lucha diaria frente a las adversidades.

"Orgulloso de ti, porque lo estás haciendo bien y tu lucha diaria en tu vida y no rendirte hace que no deje de admirarte. Sigue adelante, lucha por las cosas que quieras en la vida aunque todo se complique. Vas a mirar al costado y estaré contigo en todo momento. Te amo mi amor", escribió Barco.

El mensaje sorprendió a sus seguidores por la sensibilidad mostrada y el momento en que se compartió, dado que coincidió con la difusión de las imágenes que evidenciaban la agresión hacia Samahara Lobatón. Melissa Klug respondió públicamente al post del futbolista, agradeciendo su apoyo y expresando su deseo de que se haga justicia.

"Dios mío que pase esta pesadilla y se haga justicia", escribió la empresaria.

Publicación de Jesús Barco a Melissa Klug.

Reencuentro familiar con las hijas de Samahara

El fin de semana, Melissa Klug reapareció en un paseo familiar junto a Jesús Barco y las hijas de Samahara Lobatón, en un gesto que evidenció su papel activo como abuela. La empresaria fue vista cuidando y compartiendo con Xianna, la hija mayor de Samahara, mientras el futbolista también participaba en el cuidado de las menores.

Las imágenes de este encuentro familiar fueron compartidas en redes sociales, donde se puede observar a Klug y Barco interactuando con las niñas, intentando brindarles un ambiente de normalidad y estabilidad en medio del conflicto familiar que atraviesa Samahara. La empresaria no dudó en repostear el video en su cuenta, acompañándolo del mensaje:

"Mis bebés hermosas", escribió, reflejando cariño y preocupación por las menores.

Este gesto de la 'Blanca de Chucuito' y Jesús Barco muestra una faceta familiar en la que ambos buscan apoyo mutuo y ofrecer contención a las hijas de Samahara, dejando claro que, más allá de los problemas sentimentales, priorizan el bienestar de los niños en medio de la polémica mediática.