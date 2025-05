Tony Rosado se burla de Leslie Shaw por criticar a Yahaira: "No me gusta su estilo para cantar"

Tony Rosado, conocido como el 'ruiseñor de la cumbia', salió en defensa de Yahaira Plasencia luego que Leslie Shaw la criticara duramente por su presentación en Argentina. El cantante fue entrevistado por el programa América Hoy, donde se mostró en desacuerdo con los ataques hacia la salsera.

La controversia comenzó cuando Leslie Shaw cuestionó que Yahaira haya sido presentada como la "diosa" durante un evento en Argentina, sugiriendo que ese reconocimiento se habría conseguido por pago previo. Estas declaraciones causaron indignación en varios artistas del medio.

Tony Rosado defiende a Yahaira tras críticas de Leslie

Aunque Tony coincidió con Leslie en que los artistas nuevos no deberían abusar de los covers en sus repertorios, dejó en claro que no comparte la manera en que Shaw descalificó a Yahaira, señalando que cada cantante tiene su estilo propio y merece respeto dentro del mundo musical.

El 'Ruiseñor' consideró que criticar así a una colega no solo está fuera de lugar, sino que refleja una falta de compañerismo entre músicos peruanos. Además, enfatizó que no es válido desmerecer el trabajo de alguien solo por no compartir sus preferencias musicales o estilo vocal.

"No puede, ahí está mal, recontra mal. Nadie es perfecto, no comparto lo que dice. ¿Cómo va a criticar a una cantante, a una amiga, y decir que no es nadie? No... cada cantante tiene su manera de cantar. Leslie tiene su forma de cantar, pero a mí no me gusta, parece que tiene ñanga para cantar", indicó.

Varios artistas también han alzado su voz en contra de las opiniones de Leslie Shaw sobre los covers. Figuras como Bryan Arámbulo, Cielo Torres y Emil han mostrado su respaldo a Yahaira y han defendido la reinterpretación de clásicos como una forma válida de rendir homenaje y conectar con el público.

Yahaira arrasa en Argentina

Yahaira Plasencia llegó a uno de los programas más conocidos de la televisión argentina y fue recibida con honores como una de las figuras más destacadas del Perú. La salsera nacional se presentó en el famoso programa "Pasión de Sábado", donde no solo cantó, sino también se robó todas las miradas.

Cuando apareció en el set del programa de TV argentino "Pasión de Sábado", Yahaira Plasencia fue presentada con mucho entusiasmo por el conductor del espacio.

"¡Hola! Qué privilegio tener acá semejante figura en este escenario, una de las diosas del Perú. Más de tres millones de seguidores. Bueno, en todas las cuentas que tenés... bienvenida", dijo el presentador.

Es así que, la defensa de Tony Rosado ha marcado un alto en la polémica, recordando la importancia del respeto entre colegas. Mientras tanto, Yahaira continúa enfocada en su proyección internacional, ignorando las críticas y concentrándose en consolidar su carrera fuera del Perú.