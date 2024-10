Leslie Shaw fulmina a Pamela Franco y descarta colaboración con la cumbiambera: "Hace puros covers"

Leslie Shaw ha conquistado al público de la cumbia tras realizar exitosas colaboraciones con artistas del género como Armonía 10 y Marisol. Ahora, fiel a su estilo, la cantante peruana hizo declaraciones polémicas al referirse a Pamela Franco, una de las cumbiamberas más controversiales. Shaw descartó la posibilidad de colaborar musicalmente con Franco.

El motivo de todo ello sería porque Pamela Franco no tiene temas inéditos, según contó Leslie Shaw. Ante ello, descartó cantar junto a la polémica cumbiambera. Conoce más detalles en la siguiente nota.

En una entrevista con Trome, Leslie Shaw reveló la razón principal por la que ha decidido no proponerle a Pamela Franco grabar una canción juntas, a pesar de que la cantante norteña ha tenido gran éxito en sus presentaciones en diversas provincias del Perú.

De acuerdo con Shaw, conocida como la 'Barbie de la cumbia', Franco, exintegrante de Alma Bella, solo interpreta canciones de otros autores, lo que no despierta su interés para trabajar con ella por el momento.

"Cuando haga temas inéditos puede ser, pero creo que hace puros covers y eso no me genera regalías", expresó Leslie Shaw, rechazando la idea de hacer una posible colaboración con la saliente de Christian Cueva.

De esta manera, Leslie Shaw considera que no le traería muchos beneficios colaborar con Pamela Franco. Pese a la popularidad de la cumbiambera, la rubia ha descartado una posible colaboración.

Por otro lado, fiel a su estilo, Leslie Shaw también aprovechó para lanzar algunas críticas contra Flavia Laos, quien también ha sorprendido con su faceta como cantante.

En otro momento durante la entrevista para el mencionado medio, Leslie Shaw se refirió a la reciente incursión de Flavia Laos en la cumbia, y afirmó que no tiene planes de colaborar con ella, argumentando que Laos no está a su nivel.

"Ahora todas quieren cantar cumbia, una tiene que hacer lo que le haga feliz y si ella (Flavia) es feliz intentando nuevos ritmos, está bien; pero siempre y cuando no cante gratis. Es lo que les digo a los nuevos chicos, que no regalen su trabajo porque malean la chamba para los demás", expresó para el citado medio.

"No, hay niveles. No te pases. Tengo muchos años en esto (música) y merezco estar con artistas de mi nivel. Ella no lo está y no quiero perder mi tiempo", expresó Leslie Shaw fiel a su estilo.