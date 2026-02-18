RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Yahaira Plasencia negó estar con Luis Fernando en Miami, pero la delatan en vivo: "No le gusta, no quiere salir"

La salsera aseguró que su pareja se encontraba en Lima; sin embargo, la producción notó que la transmisión se hacía desde la cuenta del empresario y la dejó en evidencia durante la entrevista.

Yahaira queda en evidencia tras negar presencia de Luis Fernando en Miami. (Composición: La Karibeña)
18/02/2026

Yahaira Plasencia protagonizó un momento inesperado durante su enlace en vivo con América Hoy. La salsera se comunicó desde Miami para promocionar sus shows en Estados Unidos, pero una observación en plena transmisión evidenció que su pareja, Luis Fernando Rodríguez, conocido como 'Don Diablo', no estaba en Lima como ella había señalado al inicio.

La mentira de Yahaira Plasencia sobre Don Diablo

Durante la conversación con las conductoras del magazine, Yahaira aseguró que su pareja se había quedado en Lima mientras ella cumplía compromisos laborales en Miami. Sin embargo, la producción del programa notó que la transmisión se realizaba desde la cuenta del propio Luis Fernando Rodríguez.

Fue entonces cuando Janet Barboza lanzó el comentario que cambió el tono de la entrevista. "¿Nos estás llamando desde la cuenta de Don Diablo? Entonces, Yahaira nos acaba de mentira, 'Don Diablo' está allí", expresó Barboza en vivo.

Al verse descubierta, la intérprete de salsa reaccionó con risas y, sin mayor opción, mostró a su pareja ante las cámaras. No obstante, el empresario evitó pronunciarse y prefirió no participar de la conversación televisiva. Ante la insistencia de la conductora para que Rodríguez declarara, Yahaira explicó la postura de su pareja. 

"No le gusta, no quiere salir. Él es amable, caballero, pero no le gusta. Respeta mi trabajo", sostuvo la artista. La respuesta no detuvo a Barboza, quien lanzó un comentario que generó tensión en el set: "Cuando estaba con Pamela López, sí declaraba". Sin dudar, la cantante respondió de inmediato: "Es distinto".

El cruce marcó uno de los momentos más comentados del programa, especialmente por la comparación directa con la anterior relación del empresario.

Yahaira Plasencia se defiende de críticas por baja asistencia a show 

Más allá del episodio en vivo, Yahaira también abordó las críticas que surgieron tras difundirse imágenes de un concierto suyo en Virginia donde, según comentarios televisivos, la asistencia habría sido reducida.

La conductora Magaly Medina cuestionó la convocatoria del evento y afirmó que solo asistieron "cuatro gatos", expresión que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Frente a esos señalamientos, la salsera utilizó su cuenta de Instagram para responder con firmeza. Compartió un video del público disfrutando del espectáculo y acompañó las imágenes con un mensaje directo: "Yo feliz con mi trabajo, tú preocúpate en el fracaso de tu rating".

Durante su enlace con América Hoy, Yahaira reafirmó que sus presentaciones en Estados Unidos cuentan con el respaldo de su público y agradeció el apoyo constante que recibe en cada ciudad que visita. La artista destacó que continúa enfocada en su carrera internacional y en fortalecer su presencia fuera del país.

Indirecta de Yahaira Plasencia a Magaly Meidna.
Indirecta de Yahaira Plasencia a Magaly Meidna.

En conclusión, Yahaira Plasencia vivió un momento incómodo que manejó con humor durante un enlace desde Miami. Aunque primero negó la presencia de 'Don Diablo', luego mostró a su pareja y aclaró que él prefiere mantenerse alejado de cámaras. Además, respondió con firmeza a las críticas sobre la asistencia a sus conciertos.

