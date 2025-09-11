¡Sin miedo a nada! Maju Mantilla reaparece en su programa tras acusaciones de infidelidad

Maju Mantilla reapareció públicamente a pocas horas de ser acusada de presunta infidelidad por su esposo, Gustavo Salcedo. La conductora hizo su aparición en el programa Arriba, mi gente, espacio donde también trabaja Christian Rodríguez, su productor, y con quien ha sido vinculada sentimentalmente por su propio esposo.

¿Qué dijo Maju Mantilla en su programa tras las acusaciones?

La exreina de belleza ingresó al set de Latina TV al ritmo de una pegajosa canción y sin mencionar absolutamente nada del escándalo que se ha desatado en torno a su matrimonio. Maju inició saludando a los televidentes y bailando junto a su compañero de conducción, Santi Lesmes.

Asimismo, arrancó la conducción presentando el Día del Picarón. Incluso resaltó la tradición gastronómica de este postre y los beneficios de promocionar la comida peruana en el mundo, celebrando la gran diversidad de alimentos que ofrece el Perú.

"Uno de los postres más simpáticos y representativos de nuestro país son los picarones. Cada tercer viernes de octubre se celebrará, a partir de ahora, el Día del Picarón (...) nosotros tenemos que festejar para impulsar nuestra gastronomía y el turismo", indicó.

Por otro lado, Ric La Torre aseguró que obtuvo información de primera mano: Maju habría llegado al canal muy tranquila, al igual que su productor, Christian Rodríguez. "No lo han despedido y ambos llegaron por separado", señaló el tiktoker.

Las acusaciones de Gustavo Salcedo

El programa de 'Magaly TV: La Firme' compartió la entrevista que realizó a Gustavo Salcedo después de varias semanas de anunciar el fin de su matrimonio con Maju Mantilla. Salcedo señala que tiene una mala relación con el productor de Maju, Christian Rodríguez. Aunque no especifico la razón de ello, afirma que es una persona sin valores que no debería trabajar en el canal de Latina. Incluso, comenta que ha tratado de confrontarlo, pero nunca le respondió.

"Tú los encontraste en el carro de ella, ¿Eso es cierto?", le pregunta el reportero y él respondió firmemente: "Sí, pero no puedo dar detalles al respecto". Así mismo, opinó sobre el productor Christian Rodríguez: "No es una persona de mi agrado, es una persona sin valores (Maju) sabe que no es de mi agrado".

Es así que, la reaparición de Maju Mantilla en televisión generó expectativa, pero la conductora optó por no referirse al escándalo. En su lugar, destacó el valor cultural de los picarones y mostró serenidad ante las especulaciones sobre su matrimonio con Gustavo Salcedo.