¡ROMPE SU SILENCIO!

Edwin Guerrero rechaza difamaciones contra Paul Olórtiga, viudo de Edita Guerrero: "No he hecho afirmaciones falsas"

El líder de Corazón Serrano respondió a la carta notarial enviada por Paul Olórtiga y rechazó haber difamado al viudo de su hermana Edita Guerrero.

Paul Olórtiga enfrenta disputa legal con familia Guerrero Neyra por visitas a sus hijos.
Paul Olórtiga enfrenta disputa legal con familia Guerrero Neyra por visitas a sus hijos. (Composición: La Karibeña)
03/02/2026

El viudo de la fallecida cantante de Corazón Serrano, Edita Guerrero, Paul Olórtiga, se encuentra envuelto en un nuevo conflicto con la familia de su esposa, los hermanos Edwin y Yirma Guerrero Neyra. La disputa surge luego de que los familiares señalaran que no podían ver a sus hijos, lo que provocó el envío de cartas notariales y una escalada de tensión pública.

La carta notarial de Paul Olortiga

En la reciente emisión del programa "América Hoy" se dio a conocer que Paul Olórtigaenvió una carta notarial a los Guerrero Neyra tras las declaraciones de diciembre del 2025 en las que los hermanos mencionaron supuestas restricciones para acceder a los menores. En la misiva, Olortiga solicitó que los familiares ratifiquen sus afirmaciones, las cuales calificó como difamatorias.

"Tales expresiones constituyen afirmaciones falsas, carentes de sustento fáctico y legal, y generan ante la opinión pública la errónea idea de que yo, como padre, impido injustificadamente el vínculo de mis hijos con su familia materna, lo cual es absolutamente falso", se lee en el documento que habría enviado Olortiga.

El escrito también hace referencia a que los familiares cuentan con un régimen de visitas establecido para mantener contacto con sus sobrinos. Paul advirtió que, de no retractarse, emprendería acciones legales por daño a su honor y reputación. 

"Usted, señor, y sus hermanos tienen conocimiento que cuentan con un régimen de visitas para ejercer el acercamiento a sus sobrinos. En consecuencia, afirmar que el padre no les permite verlos constituye una distorsión de la realidad con claro efecto en desacreditarme como padre, afectando mi honor, mi reputación y buen nombre ante la sociedad", añadió.

Respuesta de Edwin Guerrero

Frente a la misiva, Edwin Guerrero, líder de Corazón Serrano y hermano de la fallecida cantante, respondió de manera directa y rechazó las acusaciones de Paul Olórtiga. Según el músico, nunca realizaron afirmaciones falsas ni difamatorias contra el viudo.

"Rechazo de manera expresa haber realizado afirmaciones falsas, inexactas o difamatorias que afecten su honor, reputación o buen nombre. Asimismo, niego haberle atribuido públicamente conductas ilícitas, prohibiciones judiciales, mandatos expresos o restricciones legales relacionadas con mi vínculo con mis sobrinos", aseguró Edwin.

El conflicto entre Paul Olórtiga y la familia Guerrero Neyra refleja la tensión que persiste tras la muerte de Edita Guerrero y pone en evidencia la complejidad de las relaciones familiares en medio de la exposición mediática. Por ahora, ambas partes mantienen firme su postura y el caso podría derivar en un proceso legal si no se alcanza un acuerdo.

